Ecuador denuncia quema de papeles en la terraza de la Embajada de Cuba tras la expulsión de diplomáticos

El gobierno de Daniel Noboa declaró este miércoles persona “non grata” al embajador de Cuba en Ecuador, Basilio Antonio Gutiérrez, junto con el resto del personal diplomático de la delegación, y les dio 48 horas para abandonar el país. Poco después del anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se difundieron imágenes de una quema de documentos en la terraza de la embajada cubana en Quito.

El episodio fue presenciado por periodistas y posteriormente amplificado en redes sociales por el propio mandatario ecuatoriano, quien compartió un video en su cuenta de X con el comentario: “Parrillada de papeles”. En las imágenes se observa a un hombre sacando documentos de una bolsa de plástico para luego colocarlos en una parrilla ubicada en la terraza del edificio diplomático.

Hasta el momento, la Cancillería ecuatoriana no ofreció una explicación oficial sobre la quema de papeles. Tampoco se identificó públicamente a la persona ni se confirmó si se trataba de un funcionario de la misión cubana.

La expulsión del personal diplomático fue comunicada mediante un breve comunicado oficial en el que Quito citó el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que permite a un Estado receptor declarar persona non grata a un diplomático sin necesidad de explicar los motivos. El gobierno ecuatoriano no brindó detalles adicionales sobre las razones de la medida.

En paralelo, el presidente Noboa firmó un decreto ejecutivo que puso fin a las funciones del embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja, quien ocupaba el cargo desde 2021. La embajada ecuatoriana en Cuba también tenía jurisdicción consular sobre Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Dominica.

Tras el anuncio, un pequeño grupo de personas se reunió frente a la embajada cubana en el norte de Quito para expresar su apoyo a la delegación caribeña. Los manifestantes corearon consignas como “Cuba sí, yanquis no” y colocaron flores en la entrada del edificio.

Con estas decisiones, las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Cuba quedaron interrumpidas, lo que marca el fin de un vínculo formal que se mantenía desde 1960, aunque con períodos de tensiones y acercamientos a lo largo de las décadas.

La ruptura diplomática se produce en un contexto regional particularmente sensible. La decisión del gobierno ecuatoriano se conoció pocos días antes de un encuentro que mantendrán varios líderes latinoamericanos con el presidente estadounidense Donald Trump en Florida, del que también formará parte Javier Milei.

En esa reunión también participarán dirigentes de países aliados de Washington en temas de seguridad regional, migración y lucha contra el narcotráfico. Según la Casa Blanca, el encuentro forma parte de una coalición denominada “Escudo de las Américas”, que busca coordinar políticas frente al crimen organizado y la migración irregular.

Las tensiones internacionales también se han intensificado tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes enfrentan cargos por terrorismo en tribunales estadounidenses. Después de ese episodio, Washington reforzó sanciones y restricciones comerciales contra Cuba, país al que la administración Trump ha calificado como una “nación fallida”.

La respuesta de Cuba a la expulsión de diplomáticos de Ecuador

La reacción del gobierno cubano a la decisión de Ecuador no tardó en llegar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla rechazó “en los términos más enérgicos” la decisión de Quito, a la que calificó como una medida “arbitraria e injustificada” que constituye “un acto inamistoso y sin precedentes".

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla difundió un comunicado en el que aseguró que la expulsión del personal diplomático fue comunicada mediante una nota verbal, un tipo de mensaje diplomático que no requiere firma, sin que se presentara ningún argumento oficial que la justificara.

El gobierno cubano también sostuvo que la decisión se produce en un contexto marcado por el incremento de la presión estadounidense contra la isla y por las gestiones de Washington para que otros gobiernos de la región respalden esa política. En ese sentido, el comunicado señaló que "no parece casual" que la ruptura diplomática ocurra pocos días antes de la cumbre convocada en Miami con un grupo reducido de gobiernos latinoamericanos.

Donald Trump se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su residencia de Mar-a-Lago en marzo de 2025.

Las autoridades cubanas defendieron además su misión diplomática en Ecuador. Según el comunicado oficial, el personal de la embajada en Quito ha respetado estrictamente las leyes ecuatorianas "sin inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado", como establecen las normas internacionales de la Convención de Viena.

La crisis diplomática con Cuba se suma a otros episodios recientes que han marcado la política exterior del gobierno de Noboa. En abril de 2024, México rompió relaciones con Ecuador luego de que fuerzas policiales ecuatorianas ingresaran en su embajada en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción.

Además, Ecuador mantiene actualmente una disputa comercial con Colombia. Según el gobierno ecuatoriano, las autoridades colombianas no ejercer suficiente control en zonas fronterizas donde operan grupos armados vinculados al narcotráfico.

