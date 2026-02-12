'El Universo' ya es de José Luis Manzano: compró el diario más grande de Ecuador

El diario 'El Universo', el más grande de Ecuador, fue vendido por la familia de su fundador, Ismael Pérez, a un grupo de inversores que integra el empresario argentino José Luis Manzano, anunció este jueves un vocero del tradicional periódico.

Fundado en 1921 con el nombre de 'El Universo del puerto de Guayaquil', el diario compitió históricamente con 'El Comercio' por la cima del periodismo gráfico ecuatoriano, y quedó definitivamente como el dueño del mercado de papel cuando el El Comercio dejó de circular en versión física en 2023.

"Hemos vendido nuestra participación accionaria a un grupo de inversionistas liderado por Yves Maia Pardini, emprendedor radicado en Florida, y el grupo Integra Capital, del empresario argentino José Luis Manzano", señalaron los herederos Carlos, César y Nicolás Pérez en un comunicado difundido por la red X.

Los vendedores destacaron al mencionar a Manzano que el grupo que encabeza ya con medios en Argentina, como América TV, El Cronista, Telefé y radio La Red.

El diario El Universo ha sido parte fundamental del periodismo ecuatoriano durante más de un siglo.

Según adelantaron los hermanos Pérez en su despedida, "la nueva etapa de El Universo estará enfocada en fortalecer su liderazgo periodístico, acelerar su transformación digital e impulsar su integración multimedia, manteniendo intacto su compromiso editorial", indicaron los hermanos Pérez.

Apuntaron que Ignacio Giménez Zapiola, exgerente de El Comercio de Lima, asumirá la dirección del diario ecuatoriano.

En 2012 la suprema Corte Nacional de Justicia ordenó archivar un proceso por injurias que impulsaba el entonces presidente socialista Rafael Correa (2007-2017) contra los tres hermanos Pérez y un exeditor del periódico. Con eso quedó anulada la condena a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares dictada contra Carlos, César y Nicolás Pérez, así como para el exjefe de opinión del diario, Emilio Palacio, quien se refugió en Estados Unidos.

Rafael Correa los demandó a raíz de una columna en la que Palacio lo acusaba de haber ordenado disparar contra un hospital donde estuvo retenido durante una rebelión de policías en 2010.

