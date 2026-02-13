Reunión clave entre la ministra de Seguridad y referentes de la Bolsa de Cereales: qué temas fueron tratados

El presidente del Centro de Corredores de la Bolsa de Cereales, Marcos Hermanson, analizó para Canal E la reunión entre la ministra de Seguridad de la Nación y referentes de la agroindustria en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Marcos Hermanson explicó que el concepto de seguridad en el sector agroindustrial abarca múltiples dimensiones. “Cuando hablamos de seguridad, generalmente estamos acostumbrados a que seguridad es algo que está simplemente circunscripto a lo que es la seguridad física de los ciudadanos”, señaló. Sin embargo, aclaró que también incluye cuestiones productivas y logísticas.

Las problemáticas del agro en materia de seguridad

En ese sentido, sostuvo que existen problemáticas específicas: “También en cuanto a la agroindustria hay temas que hacen a la productividad, a la logística, al movimiento de camiones, al movimiento de vagones, a los puertos, los arribos a los puertos y después también en seguridad en territorio”.

Entre los temas tratados se incluyeron ataques a establecimientos rurales y delitos contra la producción. “Lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en materia de ataque a establecimientos rurales con temas silos bolsas, los famosos ataques a los silos bolsas”, planteó Hermanson.

Cuáles fueron los temas abordados en la reunión

Asimismo, se abordó el contrabando en zonas fronterizas: “Se había tratado este tema por el contrabando hormiga de harina en la frontera norte del país, hacia el país vecino Bolivia”. También se analizaron el corredor bioceánico y la hidrovía Paraná-Paraguay, con foco en garantizar la seguridad de la logística agroindustrial.

Uno de los puntos centrales fue el programa “cosecha segura” ante el inicio de la campaña gruesa. El entrevistado anticipó un escenario de alta producción: “Estamos frente a una cosecha gruesa que va a ser impactante en volúmenes, así que estamos frente a las puertas de un gran cosechón”.

También detalló que el girasol presenta cifras récord: “Girasol estamos con récord absoluto de producción y creemos que vamos en maíz en el mismo sentido y soja va a ser también una muy buena cosecha”.