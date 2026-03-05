Patricia Bullrich recibió al gendarme Nahuel Gallo y denunció una operación de "apropiación" de la AFA

La exministra de Seguridad de la Nación y actual senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, recibió hoy en su despacho del Senado al gendarme Nahuel Gallo, quien regresó a la Argentina el lunes pasado después de permanecer 448 días detenido en el centro penitenciario El Rodeo I, en Venezuela. El encuentro, que se extendió dos horas, sirvió para que el cabo primero detallara las condiciones de su cautiverio bajo el régimen de Nicolás Maduro y la gestión de su salida.

Al finalizar la reunión, la legisladora oficialista acusó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de intentar "apropiarse" de la liberación del uniformado mediante una operación política coordinada con las autoridades de Caracas.

Bullrich sostuvo que representantes de la AFA, que proveyeron el avión privado para el traslado del gendarme desde Venezuela, presionaron a Gallo para que les otorgara el crédito público por su libertad.

"Cuando lo fueron a buscar, se enteró en ese momento de que había un avión donde había dos representantes de la AFA. Le pidieron que diga que había sido la AFA y él decidió no decirlo porque él sabe que su país estuvo siempre", relató la senadora a los medios apostados en el ingreso de la Cámara alta. Según la exministra de Seguridad, el gendarme agradeció el traslado de forma privada, pero se negó a realizar una manifestación pública a favor de la entidad.

Su liberación involucró gestiones diplomáticas complejas, con críticas de Bullrich a la AFA por su rol indirecto

La jefa del bloque de senadores oficialistas vinculó la gestión de la entidad que preside Claudio Tapia con los nexos ideológicos que mantienen con el gobierno venezolano: "Hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar a Delcy Rodríguez, son amigos o comparten ese mismo modelo, nosotros no", remarcando las dificultades que enfrentó el Estado argentino para gestionar la liberación debido a la ruptura de relaciones diplomáticas plenas.

A lo largo de la charla, Gallo describió aspectos técnicos de su detención y confirmó su intención de continuar dentro de la Gendarmería Nacional una vez finalizado su proceso de readaptación. Bullrich mencionó que existen "cuestiones de carácter íntimo" sobre las torturas y vivencias en El Rodeo I que el oficial contará cuando se encuentre en condiciones.

La senadora de La Libertad Avanza fue a recibir al gendarme el domingo 1 de marzo

De hecho, el gendarme había ingresado a Venezuela el 8 de diciembre de 2024 a través del Puente Internacional Francisco de Paula para visitar a su familia y fue capturado bajo acusaciones de espionaje y terrorismo.

La desconfianza del oficial durante la repatriación

La senadora reveló que Gallo experimentó una profunda desconfianza al momento de su liberación, ya que la información que manejaba indicaba que sería rescatado por gestiones vinculadas al consulado de Italia. Al encontrarse con personal enviado por la AFA en lugar de autoridades diplomáticas o gubernamentales, el oficial dudó de la legitimidad del operativo, aunque en las fotos que se difundieron del vuelo no se lo ve incómodo ya que le dieron una camiseta de la Selección Argentina y estuvo tomando mate junto a la tripulación. "Es raro que te busque la AFA y no tu gobierno", dijo Bullrich recalcando que la administración argentina trabajó en el caso desde el primer día a pesar de no haber sido notificada sobre el vuelo de repatriación de forma oficial.

El gendarme, quien perdió una cantidad considerable de peso durante los 15 meses de encierro, se retiró del Senado sin realizar declaraciones públicas y se dirigió directamente al Edificio Centinela para continuar con los trámites administrativos de la fuerza. La senadora confirmó que, tras un periodo de estudios médicos y evaluación psicológica, el cabo primero será reincorporado a sus tareas habituales dentro de la estructura de seguridad nacional.

Nahuel Gallo estuvo 448 días detenido ilegalmente en Venezuela

Del último informe médico oficial se sabe que Gallo deberá someterse a un tratamiento de recuperación nutricional tras los meses de privación alimentaria en el sistema penitenciario venezolano.

