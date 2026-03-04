Caso Gallo: la AFA, una palabra prohibida por el Gobierno

El Gobierno trató en todo momento, tanto públicamente como puertas adentro, de evitar nombrar la palabra AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Se trata de la entidad que fue clave con la gestión de un avión para que Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo detenido 448 días en Venezuela, pise la Argentina.

En charlas informales, el oficialismo se preocupó por resaltar las gestiones diplomáticas y las tareas del personal de Gendarmería para tratar al efectivo de seguridad ni bien pisó el país tras su estadía el suelo venezolano. El efectivo de seguridad ni siquiera hizo una mención explícita su primera conferencia de prensa y solo atinó a agradecer a “todas las instituciones”.

Cuando se preguntó a distintas fuentes por el rol de la institución que rige los destinos del fútbol argentino, aparece el silencio o se contesta con la línea que bajó desde Casa Rosada: que se iniciarán acciones legales ante “la diplomacia paralela” que encararon los dirigentes que responden a Claudio “Chiqui” Tapia.

Todavía, por estas horas, no hay explicaciones en las distintas carteras que intervinieron en el caso Gallo sobre qué hizo la AFA y por qué los funcionarios se enteraron por los medios de comunicación acerca de los movimientos. Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, no tuvo más remedio que confesar que no tenían novedades de la gestión que hizo la AFA.

“No teníamos información de una negociación de AFA”, admitió. En torno al camino judicial que la Casa Rosada se encargó de mostrar esta semana, con la posibilidad de avanzar en materia penal para que se explique cuál es el vínculo que tienen los dirigentes involucrados con Venezuela, todo quedó supeditado a la nueva conducción del ministerio de Justicia. Una cartera que será conducida por Juan Bautista Mahiques, el fiscal general de la Ciudad que llega de la mano de Karina Milei.

Por el momento, del lado de Mahiques solo trascendió que esperan hacer un balance de la gestión Mariano Cuneo Libarona antes de tomar decisiones de fondo y que su gestión tendrá el respaldo de los actores de peso del Poder Judicial, que estarán presentes en su jura como ministro del jueves a las 12. El motivo es simple: su recorrido en la Justicia de 20 años, un poder al que ingresó como meritorio, le sirvió para generar vínculos claves para encarar su nueva tarea.

¿Qué dijeron esta semana en Balcarce 50 sobre el rol de la AFA? “Van a tener que explicar su vínculo con el ‘régimen chavista’”, afirmaron de manera categórica. Según el Gobierno argentino, las autoridades venezolanas no querían entregarle a Milei o a Trump una “foto triunfal” con el regreso del gendarme argentino. Buscaron una “tercera vía”. Dicho canal, habría sido la AFA y más precisamente, Luciano Nakis y Fernando Islas Casares, quienes estaban en conversación con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).