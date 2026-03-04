Persecución y choque en Colegiales: detuvieron a dos motochorros colombianos indocumentados

Luego de una persecución, la Policía de la Ciudad detuvo a dos motochorros que protagonizaron robos en el barrio porteño de Colegiales. Los sospechosos, de nacionalidad colombiana y sin documentación personal ni del rodado, habían intentado escapar circulando en contramano.

"A estos dos motochorros colombianos los detuvimos por robar en Colegiales. Ya solicitamos su expulsión inmediata del país. Ley y orden", publicó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.



El operativo se inició a partir de una alerta irradiada sobre dos delincuentes que habían cometido dos ilícitos a bordo de una moto blanca y negra, uno de ellos sin casco, en la zona de Elcano y Delgado.



Efectivos de la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar enseguida y, al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos emprendieron la fuga a gran velocidad, tomando incluso calles en contramano.

Jorge Macri presentó el Mapa del Delito: "No vamos a permitir que ingresen a robar desde el conurbano"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante la huida, descartaron un celular y, al circular en contramano por la calle Acoyte, el conductor perdió el control al llegar a Luis Viale, en el barrio porteño de Villa Crespo, e impactó contra un móvil policial que participaba del operativo.

Tras caer al asfalto, ambos fueron reducidos y detenidos. Los sospechosos, colombianos y sin documentación personal ni del rodado, quedaron a disposición judicial. En el operativo se secuestró la moto Rouser 200, dos celulares robados y 20 mil pesos en efectivo.

Como consecuencia de la persecución y el choque, el SAME asistió a un efectivo policial, quien fue derivado al Hospital Durán con diagnóstico de politraumatismos.



En la causa intervieneel Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del Dr. Del Viso, ante la Secretaría N° 142 de la Dra. Assali, que dispuso actuaciones por robo, lesiones y daños.

RM/fl