La Justicia declaró culpable al adolescente juzgado por el crimen de Kim Gómez en La Plata

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata declaró culpable al adolescente acusado por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió cuando le robaron el auto a su madre y la arrastraron casi 15 cuadras luego de que quedara atrapada por el cinturón de seguridad, en febrero de 2025. En el caso también estuvo involucrado un menor de 14 años, que permanece alojado en un instituto porque para la ley es inimputable.

Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro dieron por probado que el joven de 18 años, Tobías Godoy, que al momento del hecho tenía 17, tuvo responsabilidad penal en el hecho ocurrido el 25 de febrero del año pasado. Tras su decisión el monto y los fundamentos de la pena se darán a conocer el próximo lunes 16 de marzo.

Pidieron 23 años de prisión para un menor por el cruel asesinato de Kim

El juicio oral comenzó el 18 de febrero pasado y tuvo su última audiencia este viernes 27, donde la fiscal Mercedes Catani solicitó que el acusado sea condenado a 23 años y 4 meses de prisión, respondiendo al delito de homicidio en ocasión de robo. Por su parte, la defensora oficial de Godoy insistió en que se trató de un homicidio culposo, ya que "no habría tenido la intención de matar a Kim" y pidió que sea condenado a 7 años.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que el cargo que se le imputó estuvo agravado porque ocurrió "en poblado y en banda", y recordó que el Código Penal prevé un máximo de 25 años. Su solicitud representa la pena que la Fiscalía estima como proporcional a la gravedad de la secuencia y al resultado final.

Los acusados por el crimen de Kim Gómez.

"Esto marca un antes y un después. Los chicos no van a salir a lastimar como lo hicieron con mi nena”, expresó ante la prensa Marcos Gómez, padre de la víctima, en la previa a que se conociera el veredicto. En ese sentido, añadió: “Me da un poco de pena el chico, no deja de ser un muchacho, pero tuvo la oportunidad de bajar a mi nena y no lo hizo. Tiene que hacerse responsable de sus actos”.

Asimismo, cuestionó la ausencia de la familia de Godoy en el proceso. ¿Dónde están para mostrar su empatía? Criaron un monstruo. No deberían pasar estas cosas; si no hacemos cosas como padres para ayudarlos es muy complicado“, se lamentó, al borde del llanto.

