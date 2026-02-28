Pidieron 23 años de prisión para un menor por el cruel asesinato de Kim

El adolescente acusado por el brutal asesinato de Kim Gómez (7) escuchó el pedido de pena casi sin inmutarse. Sentado frente a los jueces del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata, el joven que hoy tiene 18 años quedó cerca de recibir una sentencia que puede definir el resto de su vida adulta: la fiscalía pidió una condena a 23 años en prisión.

Para los investigadores del caso, el acusado fue quien condujo el vehículo robado aquella noche del 25 de febrero 2024. Kim estaba en el asiento trasero. Su madre había sido obligada a bajar en medio del asalto, pero la nena no logró salir. El auto avanzó con la menor aún dentro. La reconstrucción judicial determinó que fue arrastrada durante varias cuadras hasta que el recorrido terminó de la peor manera.

Ese episodio lo colocó en el centro de uno de los casos más conmocionantes registrados en la ciudad en los últimos años. Tenía 17 años cuando ocurrió el crimen. Hoy, ya mayor de edad, enfrenta un juicio que se rige por las normas del régimen penal juvenil vigente al momento del hecho.

Durante los alegatos realizados ayer, la fiscal Mercedes Catani sostuvo que el acusado debe responder por el delito de homicidio en ocasión de robo, una de las figuras más graves del Código Penal, y robo en poblado y en banda. El pedido de 23 años de prisión representa la pena que la fiscalía considera proporcional a la gravedad de la secuencia y al resultado final.

El joven llegó al juicio detenido. Permanece alojado desde el inicio de la causa en un instituto cerrado, bajo custodia estatal. Su situación no cambió durante el proceso y seguirá en esas condiciones hasta que el tribunal dicte sentencia.

El expediente describe que el acusado fue identificado y detenido poco después del crimen, a partir de una serie de medidas ordenadas por la fiscalía. La investigación incluyó pericias, relevamientos y testimonios que permitieron ubicarlo en el lugar del hecho y reconstruir su participación.

No fue el único involucrado. Otro adolescente participó del robo, pero tenía 14 años al momento del hecho. Esa diferencia de edad resultó determinante. La legislación vigente entonces lo consideraba inimputable, por lo que no pudo ser sometido al mismo proceso penal ni enfrentar una pena de prisión como la solicitada en este juicio.

Esa frontera legal es hoy parte de un debate mayor. Mientras en La Plata se pedía una condena de 23 años, el Senado aprobaba la reforma del Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años. La nueva norma, que espera su reglamentación, habilitará en adelante a juzgar penalmente a adolescentes que hasta ahora quedaban fuera del alcance de estas condenas.

Reforma penal juvenil. El acusado por el crimen de Kim quedó así en un punto de transición. Su caso se resolvió bajo el sistema anterior, pero su historia aparece inevitablemente ligada al cambio que acaba de aprobar el Congreso.

Durante el juicio, el joven siguió las audiencias en silencio.

Su defensa intentó cuestionar el alcance de su responsabilidad en el desenlace fatal, en una estrategia orientada a reducir la eventual pena, planteando que se trató de un “homicidio culposo” (por el arrastre de la menor en medio del robo) y una “tentativa de robo”.

La fiscalía, en cambio, sostuvo su acusación y reclamó la condena más severa que consideró posible dentro del marco legal.

Ahora, la decisión quedó en manos de los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro.

De acuerdo a los voceros, el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 deberá determinar si hace lugar al pedido de los 23 años de prisión, si lo reduce o si adopta otro criterio. La sentencia marcará el cierre judicial de un caso que empezó con un robo y terminó con la muerte de una nena.

Pero también será algo más.

Será la respuesta concreta del sistema penal juvenil frente a un crimen que expuso sus límites.

Y que dejó a un acusado, que aún era menor cuando ocurrió todo, frente a una pena que puede acompañarlo durante gran parte de su vida.

“Hoy soy su voz”

El papá de Kim Gómez aseguró que seguirá luchando para que haya justicia y sostuvo que su compromiso es trabajar para que la muerte de su hija no quede en vano.

En una entrevista concedida a 0221.com.ar antes de que se conociera el pedido de 23 años de prisión contra uno de los acusados, Marcos Gómez habló del impacto que le produjo atravesar el proceso judicial y de la forma en que intenta convivir con el dolor. “Logré que cambien su imagen de sufrimiento por la imagen de lo que ella fue para mí: amor, cariño, mariposas, capibaras”, expresó al recordar a la niña.

Al referirse a la lucha que emprendió desde el crimen, remarcó que su objetivo va más allá del caso judicial. “Me parece demasiado alto el costo para que quede todo así nomás”, afirmó.

En ese camino, asumió un rol que definió como una responsabilidad personal y colectiva. “Hoy soy su voz”, sostuvo.

Además, destacó que su compromiso apunta a impulsar cambios y generar conciencia, con la expectativa de que el crimen de Kim no quede reducido a un expediente, sino que se transforme en un punto de partida para evitar nuevas tragedias.