Encontraron la camioneta robada al ministro de Hacienda de Mendoza

La Toyota SW4 gris oscuro del ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, reapareció este jueves en la provincia de Tucumán tras permanecer cinco días con pedido de secuestro. El hallazgo se produjo durante un operativo de rutina en el Destacamento Río Huacra, ubicado en la ruta nacional 38, justo en el límite con la provincia de Catamarca. Los efectivos policiales detectaron la irregularidad al verificar la documentación del vehículo y confirmaron de inmediato que se trataba de la unidad sustraída al funcionario mendocino el pasado lunes por la noche.

El robo se concretó en la zona residencial de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, mientras el ministro participaba de una reunión en la casa de su colega de gabinete, Natalio Mema. Fayad dejó su camioneta estacionada sobre la calle Juan de Coria y, al retirarse del domicilio pasadas las 23, advirtió que el rodado ya no estaba en el lugar. Testigos de la zona declararon ante la fiscalía que el golpe fue veloz y que los delincuentes actuaron mientras los funcionarios terminaban su encuentro puertas adentro.

En el momento de la detención en el norte del país, los agentes identificaron a los ocupantes como Tobías Naim Micareli Figueroa y Lucas Lautaro Fragale. Ambos, con domicilio en el municipio mendocino de Lavalle, intentaron justificar la tenencia de la camioneta con el argumento de que "la habían alquilado para un viaje personal". Según su testimonio inicial ante los uniformados, el objetivo del traslado era llegar hasta la ciudad de Orán, en Salta, para realizar diversas compras.

La investigación judicial reveló que esa misma noche los delincuentes también atacaron el vehículo de otro asistente a la reunión; Ramiro Maures. A su camioneta Nissan Frontier azul le rompieron la ventanilla trasera derecha para robarle una mochila con paletas de pádel, una billetera y un refractómetro de alta precisión marca Atago. La denuncia original se radicó en la Oficina Fiscal de Luján, donde la Policía Científica ya trabajó en el levantamiento de rastros biológicos y huellas sobre los vehículos afectados.

Las autoridades de la Unidad Investigativa Departamental solicitaron las filmaciones de las cámaras de seguridad públicas y privadas del barrio para reconstruir la ruta de escape de los sospechosos. El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de Tucumán, que ahora deberá definir la situación procesal de los dos mendocinos capturados. La principal hipótesis de los investigadores apuntó a que los detenidos cumplieron el rol de "pasadores" para llevar el botín hacia la zona fronteriza del país.

La pista del mercado negro en la frontera

Los detenidos Micareli y Fragale quedaron bajo custodia policial mientras se evalúa su traslado de regreso a Mendoza para prestar declaración indagatoria. La justicia buscó determinar si estos hombres fueron los autores materiales del delito en Chacras de Coria o si su participación se limitó al encubrimiento y traslado del vehículo robado. La mención de Orán como destino final reforzó la sospecha de que el vehículo de alta gama iba a ser comercializado ilegalmente o utilizado para el contrabando de mercaderías hacia el extranjero.

El traslado del vehículo a través de más de 800 kilómetros en cinco días dejó en evidencia la logística de las bandas dedicadas al robo de camionetas de lujo en la región de Cuyo. El éxito del operativo de control vial evitó que el rastro de la camioneta del ministro se perdiera definitivamente en las redes de comercialización ilegal de la frontera norte.

Tras el secuestro del rodado, la Policía de Mendoza inició los trámites para recuperar la unidad y trasladarla nuevamente a la provincia para nuevos peritajes. El ministro Fayad ya recibió la confirmación de la noticia, mientras la Oficina Fiscal de Luján esperó los informes definitivos sobre las cámaras de seguridad para terminar de identificar a todos los integrantes de la banda.

