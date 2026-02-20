Javier Milei desembarca en Tucumán para encabezar el "Tour de la Gratitud"

El presidente Javier Milei fijó para el próximo 19 de marzo su arribo a la provincia de Tucumán en el marco de su denominada gira federal, o “Tour de la Gratitud”. La actividad se programó inmediatamente después de su participación en la "Argentina Week" en Manhattan, Nueva York. El mandatario busca con este gesto mantener el contacto directo con su base electoral tras los resultados de las legislativas del pasado 26 de octubre.

La visita al territorio norteño tuvo un trasfondo político estratégico vinculado al Congreso Nacional. El arribo se concretó luego de que las diputadas Gladys Medina y Elia Fernández, integrantes del bloque Independencia, votaron a favor de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Ambas legisladoras responden directamente al gobernador Osvaldo Jaldo, cuyo apoyo resultó clave para destrabar el debate legislativo en las semanas previas.

Osvaldo Jaldo junto a Javier Milei

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que los equipos de logística y comunicación de La Libertad Avanza (LLA) ultimaron los detalles del acto central. Aunque la fecha del 19 de marzo quedó sujeta a posibles cambios de último momento por cuestiones de agenda, los organizadores ratificaron que el evento se encuentra en marcha. El objetivo es que Milei salude a la militancia y a los simpatizantes de su gestión en un espacio abierto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El esquema de la presentación intentó replicar una sensación de cercanía con la gente que caracterizó su campaña electoral. Con megáfono en mano y un contacto estrecho con los asistentes, el jefe de Estado pretendió reforzar su presencia en distritos de costumbre peronista. Esta modalidad de "campaña permanente" ya se repitió con éxito en Córdoba y en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires durante los meses anteriores.

A pesar de la sintonía entre la provincia y la Nación, el gobernador Osvaldo Jaldo no formará parte del encuentro. Desde el entorno presidencial indicaron que la actividad se planteó estrictamente como un acto partidario y de agradecimiento a los votantes, sin el protocolo de una visita institucional con autoridades locales. La seguridad del evento quedará a cargo de las fuerzas federales que custodian habitualmente al presidente.

El corto verano de Milei: Olivos, bilaterales y más viajes al exterior

El formato de la gira y los antecedentes

El "Tour de la Gratitud" se convirtió en la marca distintiva de la gestión de Milei tras el proceso electoral de octubre. Siempre escoltado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario priorizó este formato para consolidar su capital político frente a las reformas de fondo. Los funcionarios de su círculo íntimo aseguraron en diciembre que esta dinámica no se detendría a pesar de las exigencias de la gestión diaria.

El último antecedente de esta gira federal ocurrió el pasado 26 de enero en la ciudad de Mar del Plata. En aquella oportunidad, el Presidente agradeció el respaldo en el principal distrito electoral del país y vinculó el éxito de su proyecto con la reconstrucción económica iniciada en septiembre. "Estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña", lanzó ante la multitud en la ciudad balnearia, donde también destacó la aprobación del Presupuesto con déficit cero.

Este desembarco en Tucumán se producirá en un clima de alta exposición política, pocas semanas después de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Durante sus discursos previos, el mandatario insistió en que el equilibrio fiscal es ahora una política de Estado innegociable. Con este acto en el norte, el Gobierno busca consolidar su mensaje contra lo que denomina "la casta política", reafirmando que el ajuste se realizó para terminar con las crisis recurrentes del país.

TC/DCQ