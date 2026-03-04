Un imputado por abuso sexual murió tras arrojarse desde un cuarto piso en los tribunales de La Plata

Un hombre de 37 años, imputado por un presunto abuso sexual infantil, murió este martes en el Hospital San Martín de La Plata, luego de haberse arrojado desde un cuarto piso en los tribunales penales donde debía ser juzgado.

De acuerdo con un comunicado oficial, Miguel Zacarías había sufrido heridas de extrema gravedad y su fallecimiento se produjo a causa de muerte cerebral.

El medio 0221.com.ar informó que el hombre había sido trasladado a la sede del Fuero Penal desde la comisaría Sexta de Tolosa para recibir asesoramiento de la Defensoría Penal N°4 y, en un descuido de las autoridades, se arrojó al vacío antes de que alguien pudiera detenerlo.

El hombre estaba detenido desde el martes 3 de marzo, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal. La denuncia señalaba como víctima a una niña de 11 años, hermana de su pareja.

Según indicaron fuentes vinculadas al expediente, el acusado mantuvo una discusión con otra persona mientras se desarrollaba su declaración y, en ese marco, se dirigió hacia una de las ventanas y se arrojó al vacío, cayendo en el patio interno del histórico edificio judicial.

La caída se produjo en el sector destinado al estacionamiento del personal del fuero. De acuerdo con lo que se pudo confirmar, el hombre impactó contra un vehículo perteneciente al juez Eduardo Silva Pelossi, que resultó con daños en la parte delantera.

La investigación por abuso sexual estaba a cargo de la Fiscalía 15 de La Plata, encabezada por la fiscal Cecilia Corfield. En un primer momento, tras el episodio ocurrido en sede judicial, se abrió un expediente por tentativa de suicidio, aunque posteriormente la causa fue recaratulada como suicidio.

Según trascendió, el cuerpo cayó sobre el estacionamiento destinado a los jueces, lo que motivó un amplio operativo en el edificio. Personal médico lo trasladó de urgencia al hospital, donde ingresó con politraumatismos y múltiples fracturas.

El hecho generó momentos de tensión entre efectivos de seguridad y trabajadores de los tribunales penales de la capital bonaerense.

