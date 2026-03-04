El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 comenzó este miércoles el juicio por la causa “Sueños Compartidos”, donde se juzga el presunto desvío de más de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas, en un programa impulsado por Madres de Plaza de Mayo. En la sala de audiencias estuvieron presentes los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación, y el ex secretario de Obra Públicas, José López, tres de los principales imputados.

El debate inició a las 9.30 y fue seguida vía Zoom por el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, otro de los acusados en el expediente y que se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Ezeiza por la Tragedia de Once. Ante los jueces Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Adrián Grunberg, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio tanto de la fiscalía como de la querella, llevada adelante por la Unidad de Información Financiera.

El día que casi detienen a Hebe de Bonafini por negarse a declarar en la causa "Sueños Compartidos"

“Para lograr el éxito de la maniobra, se instrumentó un acuerdo entre los funcionarios públicos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y finalmente, las provincias y los municipios, en virtud del cual se contrató para la ejecución de las obras a la Fundación”, fue uno de los puntos nque destacó durante la lectura uno de los secretarios del tribunal.

Según la acusación, el área que conducía López "transfirió un importe de $ 748.719.414,64 –sin perjuicio de que el monto original comprometido ascendió a $ 1.295.218.967– para la ejecución de las obras convenidas, suma de la que fueron sustraídos $ 206.438.454,05, lo que equivale al 23,54% de la financiación total otorgada".

Primera audiencia del juicio por "Sueños Compartidos".

Durante la instrucción también se señaló que hubo otras irregularidades, ya que la adjudicación de las obras fue realizada sin licitación y también se extendió en su ejecución, sin controles. En el requerimiento del Ministerio Público Fiscal (MPF), se afirmó que son nueve los imputados por el delito de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", con distintos grados de responsabilidad.

Mientras De Vido, López y el exsubsecretario Abel Fatala son señalados como coautores; los hermanos Schoklender fueron considerados "partícipes necesarios" mientras que los ex funcionarios Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin fueron apuntados como partícipes secundarios de la supuesta maniobra realizada al programa habitacional, que estaba destinado a construir viviendas en diferentes provincias y ciudades del país.

La defensa de Sergio Schoklender pidió su absolución

Después de la lectura, la defensa de Sergio Schoklender -que se sentó a metros de su hermano y de José López, pidió que fuera absuelto, alegando que se había violado el plazo razonable para que fuera juzgado, ya que la causa inició en 2011. El fiscal Diego Velasco, de Fiscalía General N°6 ante los Tribunales de Comodoro Py, y la UIF pidieron que se rechace este planteo, que deberá ser definidio por los magistrados.

Luego, comenzó la ronda de declaraciones indagatorias, pero la mayoría de los imputados se negó a hablar en este momento del debate: algunos adelantaron que podrían hacerlo más adelante y que contestarían preguntas.

Según la investigación, los acusados habrían formado parte de una estructura dedicada, entre 2005 y 2011, a la comisión de diversos hechos ilícitos vinculados con la administración fraudulenta de fondos girados por el Estado Nacional, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El juicio se centra en el tramo de la causa "Sueños Compartidos", que analiza hechos que habrían ocurrido entre 2008 y 2011.

Entre las irregularidades detectadas en la ejecución destacaron la ausencia de controles y la debilidad en las inspecciones por parte de las unidades ejecutoras nacionales y locales Además, hicieron foco en la falta de planes de trabajo ajustados a calendario, lo que impidió monitorear el ritmo de las obras. En esa línea, la hipótesis menciona que el dinero desviado de su fin original habría ido a compañías y compra de bienes de los Schoklender.

Entre las operaciones que se encuentran cuestionadas, hay giros por más de 100 millones de pesos a empresas agropecuarias y bursátiles y la adquisición de bienes a través de la firma Meldorek S.A., incluyendo inmuebles en La Plata y Capital Federal, una embarcación denominada “Areté” y diferentes vehículos. También quedaron bajo la lupa la compra de terrenos en José C. Paz y Pilar y los gastos realizados en un hotel de Bariloche, que no se condicen con el patrimonio de los imputados.

De Vido rechazó las acusaciones

Desde prisión, el ex ministro de Planificación del kirchnerismo pidió declarar de inmediato y describió que lo haría de forma breve y sin responder preguntas del tribunal o la fiscalía. “Quiero expresar que rechazo total y categóricamente la acusación del Ministerio Público Fiscal y me remito a lo ya declarado en la instrucción”, dijo De Vido, acompañado de su abogado.

En aquel momento, el ex funcionario nacional había negado su participación en los convenios que definieron las obras y sostuvo que las acusaciones en su contra eran “genéricas”. Mientras que permaneció conectado online desde la Unidad 19, López, su ex número dos en la cartera, sí optó por estar presente en los tribunales porteños, por lo que se montó un operativo de seguridad por agentes del Servicio Penitenciario que lo custodiaron.

En la segunda audiencia por "Sueños Compartidos", el próximo miércoles el Tribunal tiene previsto resolver el pedido de Sergio Schoklender y seguir con el resto de las indagatorias a partir de las 12.30.

FP