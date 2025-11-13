El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido se presentó este jueves en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº4 por esa causa.

El ex funcionario nacional llegó pasada las 8 de la mañana, casi media hora antes del horario que lo habían citado. El tribunal rechazó el pedido de prisión domiciliaria que había presentado su defensa, por lo que a partir de ahora cumplirá la sentencia por la tragedia ferroviaria de 2012, en la cual fue declarado culpable del delito de administración fraudulenta, en la cárcel de Ezeiza.

María Luján Rey: “Las víctimas de la Tragedia de Once estamos en contra de la domiciliaria a Julio De Vido”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De Vido, quien ocupó el cargo de ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, ingresó por uno de los accesos principales del edificio judicial y fue directo al estacionamiento. Su abogado, Maximiliano Rusconi, realizó una presentación ante el Tribunal Oral N°7 para eximirlo de estar en la audiencia de este jueves en la Causa Cuadernos, proceso en el que también se lo está juzgando.

Asimismo, su defensor difundió un comunicado de “defensa técnica” y calificó la decisión del Máximo Tribunal como "arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”. Rusconi planteó que la Corte rechazó un recurso de queja en el cual cuestionó "la legitimidad y el monto de la pena" impuesta por Casación a De Vido, "con velocidad sospechosa y oportunismo evidente“.

Noticia en desarrollo...