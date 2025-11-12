Julio De Vido se presentará en Comodoro Py para cumplir su condena por la Tragedia de Once

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido se presentará mañana jueves a las 10 en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la condena a cuatro años de prisión impuesta por la Tragedia de Once. La decisión llega después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que lo había considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012, en el que murieron 51 personas.

La presentación de De Vido fue confirmada por su abogado, Maximiliano Rusconi, quien señaló que el exfuncionario, de 75 años, concurrirá a los tribunales federales para acatar la resolución. En paralelo, la defensa solicitó que se le otorgue arresto domiciliario, pedido que aún debe resolver la Justicia y que se fundamenta en la edad y el estado de salud del exministro.

El TOF 4 había requerido la presencia de De Vido para este viernes, tras recibir la notificación de la Corte que rechazó los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Con el fallo del máximo tribunal, quedó firme la condena dictada en 2018, que también incluye la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

El tribunal había determinado entonces que De Vido incumplió su deber de control sobre los fondos públicos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), responsable del servicio en el que se produjo el siniestro. Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado directamente a las muertes y lesiones de las víctimas, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos del Estado y por no garantizar las condiciones de seguridad del sistema ferroviario.

La tragedia de Once marcó un punto de quiebre en la gestión kirchnerista y derivó en una serie de condenas a exfuncionarios y empresarios vinculados al transporte ferroviario.

