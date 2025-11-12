Descarrilamiento del tren Sarmiento: el motorman dio negativo en la prueba de alcoholemia y no hubo signos de sabotaje a las vías

Tras el descarrilamiento de una formación de tren Sarmiento, se conocieron detalles que hasta el momento no habían sido revelados sobre el accidente que ocurrió en la estación Liniers y dejó un saldo total de 19 heridos. En principio, no habría sido una falla humana, aunque aún continúa la investigación del hecho.

Fuentes cercanas a la causa revelaron a PERFIL que, según la investigación, el conductor de la unidad dio negativo en los test de alcohol y drogas. En paralelo, de forma preliminar, los peritos descartaron la falla humana y explicaron que el sistema tiene cerrojo y traba de palanca, lo que impediría que esta última se accione mientras el tren circula.

Así fue el descarrilamiento del tren Sarmiento: el video que muestra cómo la formación cambió de vía

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No obstante, los investigadores aún no construyeron una hipótesis certera sobre lo que ocurrió y, además, indicaron que dentro de la cabina de los señaleros se encuentra una caja que cuenta con el mecanismo que materializa el cambio de vías. En este caso, esta última caja se encontraba cerrada con candado y sin signos de haber sido violentada.

El siniestro, que ocurrió a las 15:45 de este martes, quedó registrado por una cámara de seguridad y en las imágenes se puede ver como el anteúltimo vagón se abre de forma repentina mientras la formación circulaba.

En el video se observa a una joven que cruzaba las vías detenerse a la distancia para mirar el accidente, mientras los últimos vagones se arrastran unos 300 metros y la formación comienza a cubrirse de humo. Cuando el tren finalmente se detiene, el último coche queda desplazado hacia la derecha del resto de la formación, sobre una vía distinta, y el anteúltimo se inclina entre dos rieles, en una posición inestable.

El video también muestra que, tras el impacto, la señal ferroviaria que estaba en rojo se apaga por completo, un dato clave que ahora está bajo investigación.

En un comunicado oficial, Trenes Argentinos, dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Nación, informó que el incidente se produjo "en un cambio de vías" y que, ante el descalce, "el tren frenó a tiempo, según establece el protocolo de seguridad operacional".

Por el momento, el hecho continúa bajo investigación para determinar las causas del siniestro, aunque un informe preliminar habla de una posible falla eléctrica, según se indicó en los primeros informes de Trenes Argentinos y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que están analizando el hecho.

Descarriló un tren de la línea Sarmiento: 19 personas heridas

La hipótesis principal, y la más probable hasta el momento, habla de una posible falla eléctrica que podría haber alterado el ADV, el sistema que utilizan los vagones para los cambios de riel, la cual habría activado el cambio de vía cuando el último de los siete vagones todavía no había terminado de pasar.

La investigación del accidente ferroviario quedó a cargo del juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12. Durante la madrugada del miércoles se iniciaron las pericias técnicas en los durmientes, las vías y los vagones afectados, a cargo de la Policía Federal. En paralelo, se reacondicionó la vía para proceder al encarrilamiento y traslado de los vagones hacia el taller donde serán restaurados.

AS./fl