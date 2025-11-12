Corrientes: camión con verduras volcó en Esquina y vecinos saquearon toda la carga

Un camión de gran porte que transportaba verduras volcó este miércoles por la madrugada en la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 676, en jurisdicción de la localidad de Esquina. Tras el accidente, se reportó que los vecinos de la zona saquearon la totalidad de la carga volcada.

El siniestro se produjo cerca de las 3:00 de la madrugada en la zona de Arroyo Vega. El vehículo (un Mercedes Benz con semirremolque), conducido por Jorge López, perdió el control por causas que aún se investigan y terminó volcando sobre la calzada, interrumpiendo por completo ambos carriles de circulación.

El camión se dirigía de norte a sur, con destino a la ciudad de Rosario, cargado con morrones, tomates y pepinos.

Tránsito interrumpido y saqueo de la carga

A pesar del grave accidente, el conductor del camión resultó ileso y pudo salir del vehículo por sus propios medios.

El vuelco generó una interrupción total del tránsito durante más de cinco horas, provocando largas filas de vehículos en ambos sentidos de la Ruta 12. Mientras se realizaban las tareas de coordinación, los vecinos de la zona se acercaron al lugar del siniestro y se llevaron toda la mercadería que quedó esparcida, según reportó el portal Actualidad Esquina.

Efectivos de la Comisaría Primera y Segunda de Esquina, junto con personal de prevención vial, trabajaron en el lugar. Pasadas las 8:00 de la mañana, se logró remover el camión con maquinaria pesada y restablecer parcialmente la circulación sobre la Ruta Nacional 12.