Crimen ambiental: asesinaron a Acaí, la yaguareté nacida en el Iberá y reintroducida en El Impenetrable

La historia de Acaí, una hembra de yaguareté nacida en libertad en los Esteros del Iberá (Corrientes) y reintroducida en el Parque Nacional El Impenetrable chaqueño, culminó en un grave crimen ambiental. Las organizaciones a cargo del proyecto de reintroducción creen que el ejemplar fue cazado ilegalmente y su collar de monitoreo arrojado al río.

El yaguareté es Monumento Natural por Ley a nivel nacional y provincial, lo que le otorga el mayor grado de protección en Argentina. Su caza está penada con elevadas multas y prisión.

El collar satelital disparó la alarma

Acaí había sido liberada con un collar de monitoreo que registraba su posición cada hora y transmitía datos satelitales cada cuatro horas. Fue este dispositivo el que permitió detectar su muerte y el que ahora se espera que ayude a dar con los responsables.

El GPS dejó de enviar puntos el día 25 de octubre. Tras una intensa búsqueda por tierra y aire, se logró localizar la señal de radio VHF del collar, encontrándolo sumergido en el río Bermejo.

Profesionales de la Fundación Rewilding Argentina creen que Acaí fue cazada por sicarios y su collar desechado en el río para ocultar el crimen, una hipótesis que se refuerza con versiones aportadas por vecinos del Paraje Manantiales.

La Administración de Parques Nacionales ya radicó la denuncia ante la justicia, y la Fundación Rewilding Argentina se constituirá como querellante para impulsar la investigación y que los responsables reciban el castigo que establece la ley.

Un duro golpe al proyecto de reintroducción

El proyecto de reintroducción en El Impenetrable comenzó en 2019 con el descubrimiento del último macho sobreviviente, Qaramta. A pesar de este duro golpe, el proyecto había logrado restablecer una población reproductiva en el Chaco Seco con la liberación de las primeras hembras y el nacimiento del primer cachorro silvestre a principios de 2025.

Las organizaciones y el gobierno de Chaco se comprometieron a reforzar el proyecto de reintroducción y la búsqueda de los cazadores. Si bien la caza de yaguaretés no es inusual en Argentina, el collar de monitoreo en el caso de Acaí facilitó el rápido conocimiento del deceso y permitió el avance inmediato de la investigación.