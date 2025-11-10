Tragedia en el Iberá: un hombre murió tras un rodeo y la Policía demoró cinco horas en acceder al lugar

La Policía de Corrientes debió montar un complejo operativo para intervenir en la muerte de un hombre de 49 años, cuyo cuerpo fue hallado en una zona de extremo difícil acceso dentro del Parque Iberá, en la zona rural de Loma Alta y Los Mojones.

El STJ de Corrientes confirmó la prisión perpetua para el hombre que asesinó a su expareja

Efectivos de la Comisaría de Villa Olivari, junto a un familiar del fallecido y un médico policial, protagonizaron un arduo desplazamiento a través de esteros y terrenos anegados que demandó cerca de cinco horas.

Operativo de acceso al Estero

El personal policial recorrió aproximadamente 23 kilómetros en un trayecto que combinó dos horas a bordo de un tractor y luego tres horas a bordo de canoas remolcadas por caballos a través de los esteros y caminos anegados, hasta finalmente arribar al inmueble rural.

El cuerpo sin vida del hombre fue hallado a unos trescientos metros de una vivienda rural.

De acuerdo con las primeras averiguaciones y el examen del médico de policía, el lamentable suceso ocurrió cuando la víctima, presuntamente, se disponía a abrir una tranquera tras finalizar un rodeo de vacunos y se habría desplomado en el suelo.

La Policía Federal desarticuló una red de explotación sexual entre Corriente y Paso de la Patria

El informe preliminar arrojó que la causal de muerte fue por cuestiones naturales, específicamente un paro cardiorrespiratorio no traumático. La familia que se encontraba en el lugar intentó auxiliarlo sin éxito.

Ante la Comisaría de Villa Olivari se continúan con las diligencias de rigor correspondientes al hecho.