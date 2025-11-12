El proceso que evalúa la conducta de la jueza Julieta Makintach vivió este miércoles una audiencia breve pero intensa, marcada por un clima de gran tensión: la declaración de Gianinna Maradona, hija de Diego Armando Maradona, quien habló sobre su decepción con la magistrada suspendida. Acusada de abuso de autoridad y mal desempeño, la jueza enfrenta un proceso por su presunta participación en la filmación del documental Justicia Divina durante el juicio.

En el anexo de la Cámara de Senadores de La Plata se llevó a cabo la audiencia en la que un jurado de 11 miembros deberá definir si la jueza será sancionada o destituida. Gianinna se presentó como testigo y, visiblemente emocionada, expresó: "Nosotros solo queríamos conocer la verdad sobre la muerte de nuestro padre. No quería que el juicio se detenga”.

Además de las hijas del exfutbolista, la audiencia de este miércoles incluyó otros testimonios relevantes. Entre ellos, los de José Arnal, socio de la productora La Doble, responsable del documental; Juan “El Chavo” D’Emilio, escritor y pareja de una allegada a la jueza; y María Lía Alemán, amiga de la infancia de Makintach y una de las impulsoras del proyecto.

La magistrada enfrenta cargos por mal desempeño, abuso de autoridad, cohecho pasivo, entre otros, y podría ser destituida

La hija menor de Maradona marcó la “decepción” que sintió al descubrir que, mientras se investigaba la muerte de su padre, se realizaba el documental Justicia Divina, supuestamente con el aval de Makintach. “Me comuniqué con ella, lo único que le pregunté fue por el documental y me negó que estuvieran filmando. Creí en ella como mujer. Cuando vi todo, me quería morir”, expresó durante su testimonio en el juicio contra la jueza suspendida.

Al finalizar su testimonio, la hija menor del Diez pidió respeto por la memoria de su padre y recordó un episodio doloroso: "Le pedí al fiscal que no muestre la foto de mi papá muerto, y no entiendo cómo se pudo ver eso". También reafirmó su deseo de justicia: "Lo único que espero es llegar a la verdad y que paguen los que tienen que pagar".

¿Qué dijo Julieta Makintach en su declaración?

El juicio político a la jueza tiene como eje central su presunta participación en el documental Justicia Divina, filmado durante el proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona. A través de una narrativa centrada en la mirada de la magistrada, la producción fue cuestionada por representar una intromisión indebida en un juicio de enorme sensibilidad pública y, ante las sospechas sobre su impacto en la imparcialidad del tribunal, derivó en la nulidad del debate oral.

Sobre este escenario, negó haber tenido injerencia directa en la realización del documental y aseguró que nunca conoció su guion ni los detalles de su contenido. Explicó que la propuesta surgió de una amiga que le planteó hacer una entrevista sobre su vida personal y su trayectoria dentro del Poder Judicial: “No vi que esto pudiera tener alguna consecuencia conmigo. Entré al juicio y no hablé más con nadie”, declaró ante el jurado.

Además, insistió en que no existió ninguna maniobra clandestina y que su conducta fue siempre transparente. Según su versión, los integrantes del tribunal sabían de la existencia del proyecto, ya que en un grupo de WhatsApp se compartían mensajes sobre las grabaciones: “Mis colegas sabían del documental”, afirmó, al tiempo que calificó la polémica como un “error de juicio” y un “escarnio mediático” en su contra.

Caso Maradona: Makintach denunció a Savarino por "falso testimonio agravado"

En su defensa, Makintach afirmó haber sido víctima de un proceso desproporcionado, impulsado por intereses ajenos a la causa, y reiteró que su único propósito fue “buscar la verdad” en el expediente por la muerte de Maradona. Además, responsabilizó a su colega Maximiliano Savarino, a quien denunció por “falso testimonio” tras haberla vinculado con un presunto intento de encubrir la filmación del documental y las irregularidades que rodearon su realización.

Apoyada en su versión de los hechos, la defensa de la jueza intenta demostrar que no hubo mala fe ni violación de deberes, sino que hubo una interpretación errónea de sus acciones.

MV

LT