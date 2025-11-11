La jueza Julieta Makintach, acusada de participar de la serie documental que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona, denunció este lunes a su colega Maximiliano Savarino, con quien compartió el tribunal durante el fallido proceso. La demanda es por "falso testimonio agravado", luego de que el magistrado declarara en el juicio político en su contra y señalara que no vio que había gente filmando dentro de la sala.

“Makintach nos engañó. Si hubiese tenido un acompañamiento como corresponde, la causa hubiera terminado y tendríamos veredicto. Pero ella recurrió al engaño: nos dice ‘no se preocupen, me estaban filmando a mí, es algo personal”, expresó el titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro ante el jurado de enjuiciamiento, donde acusó a su colega de "armar un documental con una amiga".

"Recurrió al engaño": la acusación de uno de los jueces del caso Maradona contra Julieta Makintach

En otro tramo de su comparecencia, aseguró que no observó a las personas que formaban parte del equipo de grabación del proyecto que iba a llamarse "Justicia Divina", que después la investigación dio cuenta que aparecen filmando a escondidas en la sala. "De donde estaba yo, en el lado izquierdo al fondo de la sala, en la última o en la penúltima hilera. No los vi, porque si lo hubiese visto, les hubiese llamado la atención, e impedido hacerlo", sostuvo.

"No sabía que existía una filmación oculta cuya responsabilidad atañe de manera exclusiva a la doctora Julieta Makintach, Jueza del Tribunal en lo Criminal número 2 de San Isidro", agregó Savarino sobre su par, que durante el debate por el fallecimiento del ex futbolista de Boca y Nápoli fue vocal subrogante.

Estos dichos fueron tomados por la acusada, que impulsó una denuncia por falso testimonio al sostener que supuestamente le había avisado a Savarino y a la otra magistrada del TOC Nº3, Verónica Di Tomasso, de las presencias de los equipos de grabación mediante un grupo de Whatsapp que compartían.

Según el escrito, el 11 de marzo de 2025, jornada de la primera audiencia del debate, "se pudo advertir la existencia de una cámara de filmación, la cual era de un importante tamaño, y a la vista de todos" y, más de cinco meses después, Laura Soledad Minici, secretaria del TOC Nº3, ratificó la existencia de la misma.

Minici precisó que la policía Daniela Barrionuevo, encargada de la custodia de la sala de juicio, le advirtió de una situación extraña: "Me dice que había gente que no estaban presentados como periodistas, que tenían algún vínculo con Makintach y que querían estar como público". Al mismo tiempo, aclaró que no se habían acreditado ante Ezequiel Klass, a cargo de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

"No sabíamos bien cuál era el vínculo que tenían con Makintach. Le dijeron a Barrionuevo que venían de parte de ella. La primera jornada fue caótica, eran muchas partes. Yo le transmití esto a los doctores Savarino y Di Tomasso, les pregunté si los dejábamos con el público y me dijeron que si, que después lo veían entre ellos", continúa el relato de la secretaria del tribunal.

La jueza julieta Makintach en una de las audiencias del jury en su contra.

En ese sentido, confirmó que dentro de la sala había algunos periodistas gráficos acreditados porque estaba prohibido las filmaciones en el interior. "Cuando luego surge el tema, una de esas personas estaban grabando con una cámara, me lo hace saber Barrionuevo. Ahí le hago saber nuevamente a los doctores Savarino y Di Tommaso y me dijeron 'luego lo vamos hablar con Klass'".

“Sólo se autorizó un minuto por reloj a que saquen fotos en la primera jornada. Se estaba transmitiendo en vivo por el canal de la Corte", dijo en referencia a la cuenta del Youtube del órgano judicial. "Me desentendí de eso; la respuesta de mis jueces fue que iban a hablar con Klass. (...) Luego no volví a hablar porque ya no se repitió la situación de que estén grabando", concluyó Minici.

Los chats entre los jueces no forman parte de la prueba

Durante las conversaciones de Whatsapp entre los jueces, Di Tomasso le pidió a Makintach que si tenía una autorización de la Corte para el ingreso de las cámaras, que se las mostrara para sumarla a la causa y "evitar problemas". Ante esta situación, la imputada dijo que iba a comunicarse con el director de prensa y respondió: "Para que se queden tranquilos, desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba, pero le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó ninguna".

Durante su testimonio, Savarino trató a su colega de "mentirosa" y aseguró que "los engaño": “No sabían que el que grababa era el camarógrafo de Makintach. Yo le escribo a la Cámara para decir que no podía seguir interviniendo más. De inmediato, avisamos al Subsecretario de Comunicación; nos enteramos después que ella estaba haciendo un juicio paralelo”.

En medio del jury, el abogado Darío Saldaño, defensor de Makintach, pidió incorporar como evidencia las capturas de pantalla de los chats para plantear que los otros dos jueces del caso Maradona habrían estado al tanto de las grabaciones. Esto fue rechazado por quien encabeza el debate, Hilda Kogan, presidente de la Suprema Corte bonaerense, que afirmó que "todas las pruebas ya fueron incorporadas en el momento que correspondía".

