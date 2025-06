Luego de que Julieta Makintach presentara su renuncia como jueza por el "escándalo del documental" durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, el Colegio de Abogados de San Isidro le solicitó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para que avance el juicio político en su contra. Además, el custodio del fallecido exfutbolista, Julio César Coria, pidió la “inmediata detención de la magistrada” por considerar que intimidó a una policía en la causa penal que la investiga por la realización de la pieza audiovisual.

La magistrada presentó este martes su renuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y espera que el mandatario provincial se la acepte para no afrontar el jury de enjuiciamiento, proceso por el cual podría ser destituida. La decisión de Makintach se conoció una hora después de que el jurado tomara competencia y aceptara tratar todas las denuncias en su contra, incluyeno la del procurador bonaerense, Julio Conte Grand.

Renunció la jueza Julieta Makintach tras el "escándalo del documental" en el caso Maradona

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"El Colegio de Abogados de San Isidro se opone y solicita al Sr. Gobernador el rechazo de la renuncia presentada por la Dra. Makintach", sostiene el mensaje que la organización publicó en su cuenta oficial de la red social Instagram, acerca de la titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 sanisidrense, que se encuentra suspendida con una licencia de 90 días.

El Dr. Darío Saldaño, uno de los abogados de la magistrada, señaló a la agencia Noticias Argentinas que ella “está trabajando en su defensa a la par de sus representantes” y destacó que el encargado de aceptar o no su dimisión voluntaria al cargo es Kicillof. Hasta que no haya confirmación, el “proceso de enjuiciamiento sigue su curso”.

En este momento hay dos caminos posibles. El primero de ellos es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires acepte la renuncia de la jueza, lo que haría que el jury que evaluará su desempeño y cuya primera reunión se desarrolló en el Anexo de la Cámara de Senadores provincial, se dé por concluido. El segundo, corresponde a que el dirigente de Unión por la Patria se oponga a la presentación y el proceso finalice con el enjuiciamiento.

Pidieron la detención de Makintach

Makintach fue vocal subrogante en el TOC N° 3, integrado por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, para afrontar el juicio por el fallecimiento de Maradona, donde están imputados siete profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su cuidado, incluyendo al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Luego de 22 audiencias, el debate oral debió ser declarado "nulo" después de que la jueza fuera acusada de protagonizar un documental acerca del mismo.

La producción, que iba a llamarse "Justicia Divina", muestra imágenes de la magistrada caminando por los pasillos de los tribunales de San Isidro, al tiempo que brindó una entrevista en su despacho y dio declaraciones en un pasillo. Las sospechas comenzaron cuando —al parecer— permitió el ingreso de un grupo de personas para que grabaran algunas de las audiencias del juicio de manera "clandestina", es decir, sin conocimiento de las partes.

El fiscal Patricio Ferrari, a cargo de la acusación del juicio por la muerte del campeón del Mundial 1986, expuso las evidencias en contra de la jueza, que incluyeron el guión de la serie documental, la edición del tráiler y parte del primer capítulo, y provocaron que terminara aceptando la recusación en su contra. A partir de allí, comenzó a acumular diferentes denuncias.

Una de ellas fue la de Coria, ayudante mayor retirado del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que fue custodio del exjugador de Boca y del Nápoli y terminó detenido el 25 de marzo pasado por presunto falso testimonio —imputación que se cayó al anularse el juicio—. Ahora, representado por el abogado Gastón Marano, pidió la detención de Makintach, que todavía cuenta con fueros.

En el escrito presentado ante el juez de Garantías Esteban Rossignoli, indicó que Makintach "intimidó" a la sargento de la policía bonaerense Malen Romero, que cumple funciones como custodia del TOC 2, a través de dos mensajes de texto. “No busques nunca justicia en la Justicia, porque todos en quienes confiás te traicionan”, decía uno de ellos.

Diego Maradona y Julieta Makintach

“Creí que era la mejor jueza para vos, tu inspiración, eso me dijiste a mí en este tiempo. Me despido con esta última declaración tuya. Gracias por todo”, puede leerse en la otra comunicación, que quedó registrada en la denuncia en su contra. Romero brindó testimonio como testigo al detectar lo que estaba ocurriendo en los tribunales por la grabación de "Justicia Divina".

"Resulta claro que se está buscando incidir en el ánimo de la testigo para que no concurra a la Justicia y para que sienta culpa por lo que declaró, en tanto, la magistrada da a entender que se trata de una traidora", se sostuvo en el escrito presentado por Coria y su abogado. "Esta situación, que no podemos descartar, se repite con otros testigos, o coimputados, es una clara exteriorización de un entorpecimiento probatorio del que la pesquisa —si no es atendido a tiempo— no podrá recuperarse", añadieron.

Más allá del juicio político, existe un expediente donde se intenta determinar si Makintach cometió algún delito en medio de las presuntas irregularidades, en medio de la causa a cargo de los fiscales Carolina Asprella, Cecibilia Chaieb y José Amallo.

FP/ML