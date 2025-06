La jueza Julieta Makintach sufrió un accidente con su auto y culpó a periodistas: “¡Estoy colapsada!”

Julieta Makintach, denunciada por haber participado del documental “Justicia Divina” sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, volvió a convertirse en noticia. La jueza no le puso el freno de mano a su auto y el vehículo impactó contra un canasto de basura. Ante este hecho, la mujer exclamó: “¡Estoy colapsada!”.

La magistrada, que tiene tres pedidos de juicio político, estaba dentro de su Ford Eco Sport blanca cuando un cronista de América TV se acercó para intentar hacerle algunas preguntas. Makintach evitó el cuestionario diciendo que “su hijo de 10 años estaba llegando”, y agregó: “Les pido por favor, esperen, por Dios les pido”. Fue en ese momento cuando salió del vehículo sin ponerle el freno de mano, por lo que el rodado comenzó a moverse y terminó estrellándose.

La jueza Makintach en su vehículo

“¡Uy, cuidado! ¡Cuidado con la puerta!”, le dijeron el cronista y el camarógrafo, pero la jueza solo atinó a responder: “¡No puedo, no puedo, estoy en un colapso, colapsada!”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras el incidente, la integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro culpó a los periodistas por lo ocurrido y les exigió que se hagan cargo de la factura del mecánico: “Les pido humildad, esto me lo van a pagar ustedes”, lanzó.

Makintach fue suspendida por 90 días tras el escándalo del documental que terminó con su expulsión del debate que investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual de Diego Maradona.

La Justicia como espectáculo: revelan el guion de la serie que protagonizaba la jueza del caso Maradona

El juicio contra Makintach

Sobre los videos que se conocieron del documental "Justicia Divina", la jueza explicó: “Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia, ese material era crudo, era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito? Yo no quiero ser una causa mal utilizada y tergiversada de este debate. Yo no me voy a apartar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece. Nadie puede decirme que tengo inclinación en la balanza, recién inicia este debate. Estoy esperando recibir prueba para formar convicción”.

Luego, la Fiscalía mostró las pruebas de la participación de la magistrada en el documental. “Esto fue un reality, señores jueces. Makintach ofició de actriz, no de jueza”, expresó el fiscal Patricio Ferrari.

Todas las partes del juicio exigieron el apartamiento de Makintach, quien finalmente cedió y aceptó no participar del debate: “No sé quiénes son las otras personas, sí mi amiga. Vino con esta idea, era de ella, no sé qué hizo. De verdad, desconocía todo este material. Y no hubo otro material fílmico más allá de esas primeras horas de audiencia. Espero que el juicio pueda seguir, aunque sea sin mí. Yo no conocía este material y estoy tan sorprendida como todos ustedes”. Tras escuchar sus palabras, el TOC N°3 la separó oficialmente del juicio por la muerte de Diego Maradona.