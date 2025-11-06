El futuro de la jueza Julieta Makintach comienza a conocerse desde este jueves en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde se lleva adelante el jury por su desempeño. La magistrada, que integró el tribunal a cargo de juzgar a los acusados en el juicio por la muerte de Diego Maradona, está acusada de protagonizar un documental que fue grabándose mientras se desarrollaban las audiencias.

El proceso se realiza en el Subsuelo del Anexo de la Cámara alta bonaerense, edificio “Alberto Balestrini”, ubicado en las calles 7 y 49 de la ciudad de La Plata. Está previsto que se extienda a lo largo de cinco jornadas en las que declararán casi 70 testigos, que van desde los fiscales a cargo del Caso Maradona, los abogados de las distintas partes y hasta Dalma y Gianinna, hijas del ex futbolista.

El juicio de enjuiciamiento será dirigido por la jueza Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense, y el jurado está compuesto por cinco conjueces legisladores provinciales, Ariel Martínez Bordaisco y Sergio Raúl Vargas (senadores), Guillermo Ricardo Castello, Abigail Gabriela Gómez y Maite Milagros Alvado (diputados); y cinco conjueces abogados, Agustín Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Greco, Victoria Lorences y Fabián Ramón González.

La fiscal general del Departamento Judicial de Necochea, Analía Duarte, estará a cargo de la acusación contra la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº2 de San Isidro, que a pesar de haber presentado su renuncia fue suspendida de forma preventiva porque la dimisión no fue tratada por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Junto a la representante del Ministerio Público Fiscal estarán los impulsores del juicio político contra Makintach: Gastón Marano, abogado de Julio César Coria, ex custodio del director técnico de la Selección Argentina y Gimnasia de La Plata, que fue acusado por la magistrada por presunto "falso testimonio"; y representantes del Colegio de Abogados de San Isidro.

Cuando el proceso finalice, habrá cinco días para deliberar la situación de la jueza y finalmente se realizará una última audiencia para la lectura del veredicto.

Makintach se desempeñó como vocal subrogante en el TOC Nº3, compuesto por Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, para el debate sobre la muerte de Diego, en el que están imputados siete profesionales de la salud por "homicidio simple con dolo eventual". El juicio comenzó en marzo y el escándalo estalló dos meses después, cuando trascendió que la magistrada supuestamente había autorizado a un equipo para grabar las audiencias, sin el conocimiento de las partes.

La jueza Julieta Makintach durante una de las audiencias del caso Maradona.

Tras conocerse las imágenes dentro de la sala, luego aparecieron videos de la jueza caminando por los pasillos de los Tribunales que se encuentran en la calle Ituzaingó 340, donde también brindó una entrevista en su despacho. Poco después, los fiscales mostraron las grabaciones y el guión pruebas y confirmaron que el proyecto audiovisual iba a llamarse "Justicia Divina".

Paralelamente, la acusada enfrenta una causa penal a cargo de la Fiscalía Nº1 de ese departamento judicial de la Zona Norte bonaerense, donde se le imputan delitos como cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y peculado, entre otros. En lo que respecta a la muerte del ídolo futbolístico, se conformó un nuevo tribunal y el debate se reanudará el 17 de maro de 2026.

Los testigos del jury contra Makintach

Los testigos por parte de la acusación incluyen a fiscales, abogados, periodistas y los famiiares del crack del Nápoli, Boca y Argentinos Juniors, que presenciaron el juicio que finalmente fue declarado nulo. De los 69 testimonios que se esperan, hay 13 declarantes que fueron convocados por la defensa de Makintach, representada por el letrado Darío Saldaño.

Los primeros testigos en declarar serán el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari; las policías Mirta Daniela Barrionuevo, Itatí Romero y Evelin Ayelén Andrada -oficiales que vigilaban el debate-; y los productores audiovisuales Jorge Ignacio Huarte y Patricio Llados, involucrados en la realización de "Justicia Divina". También estarán el realizador Ignacio López Escriva, la secretaria de la Defensoría de Juicio ante los Juzgados Correccionales, Mariana Rodríguez, y la maquilladora de la jueza que difundió el trailer del documental, Eva Pereyra.

Fernando Burlando junto a Dalma y Gianinna Maradona.

Este viernes, se esperan las testificaciones de Carolina Asprella y José Ignacio Amallo, fiscales de la UFI Nº1 a cargo de la causa penal contra Makintach, y de Cosme Iribarren, que acompaña Ferrari en la acusación por el caso de Maradona. Además, hablarán la maquilladora Fabiana Molina Zuviria y los jueces Savarino y Di Tomasso, sobre quienes la imputada dijo que presuntamente estaban al tanto de la filmación.

El lunes será el turno de Verónica Ojeda - una de las ex parejas del Diez y madre de su hijo Dieguito Fernando-, Jana Maradona (otra de sus hijas) y los abogados Fernando Burlando (representante legal de Dalma y Gianinna), Vadim Mischanchuk (defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov), María Julia Marcelli (defensora del médico Pedro Di Spagna) y Rodolfo Baqué (letrado de la enfermera Dahiana Madrid, la octava imputada que irá a un juicio por jurados).

Una de las jornadas más esperadas será la del miércoles 12 cuando presten testimonio Dalma y Gianinna; Julio Rivas (defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, ex médico de cabecera de Maradona), el abogado que solicitó la recusación de Makintach tras conocerse las imágenes, y los guionistas y productores María Vidal Alemán y Juan Manuel D’Emilio, la primera de ella amiga de la infancia de la magistrada.

