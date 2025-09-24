“Como mecanismo de defensa, tal vez quiso olvidar ese momento”. Con esta frase en tono irónico, el fiscal de San Isidro, Cosme Iribarren, a cargo de la investigación del caso por la muerte de Diego Maradona junto a su par Patricio Ferrari, salió a rechazar categóricamente las acusaciones de la jueza Julieta Makintach en su contra por supuesta "manipulación de pruebas". Además, señaló a la magistrada como responsable de la nulidad del primer juicio, en la antesala a una nueva audiencia del jury que evalúa su accionar.

La jueza del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº2 sanisidrense fue imputada a inicios de septiembre por cohecho, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, entre otros delitos, debido a su participación en un documental acerca del debate sobre el fallecimiento del ex futbolista. En ese contexto, su abogado sostuvo que la causa fue “armada, le plantaron un video" y manipularon evidencia, por lo que presentó una denuncia por supuesta "falsedad ideológica" y "ocultamiento y eventual inutilización de medios de prueba".

La jueza Julieta Makintach denuncia que las pruebas en su contra por el documental de Maradona están manipuladas

“Desde que fuimos convocados junto a mi colega, el doctor Patricio Ferrari, y otra colega de la acusación más una innumerable cantidad de colaboradores del Ministerio Público Fiscal, se ha llevado adelante un proceso dotado con todas las garantías del debido proceso y, por sobre todo, velando por la intimidad de la víctima, sus familiares y damnificados en general”, sostuvo Iribarren ante sus colegas de la Fiscalía 1, Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, a cargo de la investigación penal contra Makintach.

En el documento, al que tuvo acceso este medio, el representante del Ministerio Público Fiscal defendió la legitimidad de la labor realizada y negó que hayan ocurrido irregularidades o se haya ocultado información en la causa. También relató cronológicamente cómo se fue dando el episodio del documental, que iba a llamarse "Justicia Divina" y para el cual la jueza habría autorizado el ingreso al recinto de un equipo de grabación sin el conocimiento de las partes.

Las imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve a Makintach caminando con un camarógrafo en los tribunales de San Isidro, los videos de una entrevista que concedió para la pieza audiovisual y distintas declaraciones de testigos fueron parte de la prueba que los fiscales utilizaron para pedir la recusación de la jueza, la cual finalmente fue aceptada por ella misma y dio lugar a la nulidad del proceso.

"Justicia Divina" y la presidencia del TOC Nº3

Según explicó el fiscal, el 15 de mayo pasado tuvo lugar un suceso que definió como "inédito en sus 18 años de carrera", ya que Makintach reemplazó de forma fugaz al juez Maximiliano Savarino como presidente del TOC Nº3. El magistrado conducía el debate por la muerte del ex jugador de Boca y Nápoli desde marzo, mientras que su colega se desempeñaba como vocal subrogante para completar el tribunal.

Ese mismo día, el abogado Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque -ex médico de Maradona y uno de los siete imputados en la causa- anunció que iba a solicitar apartar a Makintach al denunciar que tenía conocimiento de un documental que supuestamente estaba filmando la BBC, para el cual había personas vinculadas a la realización dentro de la sala.

“Para su tranquilidad tenemos registro de todo, tenemos el listado de todas las personas que ingresaron. Tenemos constancia de cada uno de los que han ingresado”, fue la respuesta de la ahora magistrada suspendida. Sin embargo, varios letrados pusieron en duda tal registro y el fiscal Iribarren intervino diciendo que era "más fácil" preguntarle a esas personas quiénes eran, en lugar de ordenar un cuarto intermedio.

El fiscal Cosme Iribarren.

En ese sentido, el funcionario planteó: “Por más que la imputada argumente con intrigas y plasme supuestos interrogantes en punto a cómo supo uno de los fiscales (Ferrari) del material probatorio colectado en la investigación penal para el día 20 de mayo pasado no resulta difícil responder, que tal como lo sostuvo en dicha audiencia el letrado Nicolás D’Albora, que representaba a una de las imputadas, que el Ministerio Público es uno solo, por el conocido ‘principio de unidad que ordena la Ley 14.442′“.

“Esa información no fue transmitida en forma privada, por el contrario, se hizo pública en el marco de la audiencia de debate”, destacó. Sobre este punto, especificó que se ordenó un allanamiento que confirmó la existencia de distintos elementos sobre la filmación de "Justicia Divina", como el guión del proyecto, teasers y parte del primer capítulo.

Para Iribarren, la magistrada tuvo múltiples oportunidades para aclarar de qué se trataba la filmación y quiénes eran esas personas: “Lo que seguro olvidó Makintach fue decir que, efectivamente, a dichas personas las conocía y que minutos antes de iniciarse el juicio habían estado con ella en su despacho e incluso filmando sus pasos por los pasillos del edificio".

"Dos de esas personas, una, su amiga de la infancia, también habían estado con ella el domingo 9 de marzo pasado, dos días antes del comienzo del debate, filmando en el set que montó en el Palacio de Justicia", sostuvo en referencia a María Lia Vidal Aleman, coguionista de la producción junto a Juan Manuel D'Emilio.

"En los siete días otorgados por el tribunal al Ministerio Público Fiscal para poder expedirse en torno a la recusación, las imágenes captadas por el edificio de Tribunales que la imputada dijo en el juicio que conocía desde pequeña, la encontraron a Makintach desfilando por el edificio un día inhábil (el domingo previo al inicio del juicio", agregó el fiscal. Por último, sostuvo que éste "devino en su nulidad absoluta a consecuencia del accionar de la Magistrada”.

Nueva audiencia del jury contra Makintach

Un día después del escrito presentado por Iribarren, el jury de enjuiciamiento contra la jueza Makintach sumó una nueva audiencia este miércoles en el Anexo del Senado bonaerense de 7 y 49, en la ciudad de La Plata. Además de la imputación penal, la magistrada enfrenta un posible juicio político, que podría derivar en su destitución a pesar de la renuncia que solicitó meses atrás.

En esta jornada, se debatieron las pruebas presentadas por los acusadores y su defensa, a cargo del abogado Darío Saldaño. En la misma, se llevó a cabo una “actividad ordenatoria de la prueba” sobre las pistas ofrecidas por las partes. “Creo que lo más debatido será la admisibilidad de algunos testigos y pericias que nosotros solicitamos”, comentó el letrado a la agencia Noticias Argentinas.

Con respecto a la presencia de la jueza señalada por el denominado "Escándalo del Documental" por el caso Maradona, Saldaño sostuvo que fue citada a declarar, aunque esto no es obligatorio para participar de la audiencia. “No sé si va ir”, concluyó.

