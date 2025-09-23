La jueza Julieta Makintach, enfrentada a un jury por el que podía ser removida de su cargo por haber intentado filmar el juicio por la muerte de Diego Maradona, denuncia que la causa en su contra fue “armada” y que se “manipuló la evidencia”.

Makintach fue imputada a comienzos de septiembre de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. De acuerdo a los fiscales, habría aceptado la propuesta comercial efectuada por su amiga María Lía Vidal Alemán para obtener beneficios económicos futuros a partir de la filmación del documental del futbolista.

Sin embargo, el abogado defensor de la jueza, Darío Saldaño, denuncia a los miembros del Ministerio Público del Departamento Judicial de San Isidro por presunta manipulación de pruebas. “Hacen presumir una actividad delictiva e ilegal en perjuicio de quien está sujeto a investigación”, sostiene sobre el supuesto tráiler del documental incorporado como una de las principales evidencias contra la jueza.

El planteo de la defensa de Makintach

El abogado de Makintach apunta contra la secretaria de la Defensoría de Juicio ante los Juzgados Correccionales del Departamento Judicial de San Isidro, Marina Rodríguez, quien habría sido la que aportó el enlace de Google Drive que contenía el tráiler. De acuerdo Saldaño, el acta que acompañó el archivo es “un documento con apariencia de acta judicial” pero con varias deficiencias formales que le quitarían valor.

“No se consigna marca, modelo, imei NSE, número de abonado, ningún dato acerca del supuesto teléfono celular en el que se alojaba el video, ni el número de origen desde el cual supuestamente se le reenvió el video, como así tampoco la hora y duración del mismo y conversaciones previas y posteriores”, indica el defensor de Makintach.

En este sentido, recrimina que el texto “no cumple con las formalidades esenciales de un acta procesal” y “carece de la identificación de los funcionarios actuantes, lugar preciso, consignación objetiva de circunstancias, firmas completas y testigos hábiles”. “El material audiovisual fue incorporado en infracción al artículo 265 bis Código Penal bonaerense, que exige preservación de cadena de custodia, registro técnico y disponibilidad inmediata para las partes”, cuestiona Saldaño.

Además señaló que Rodríguez no fue citada a declarar, una situación que “privó a las partes de control de legalidad”, mientras que prestó testimonio a Pereyra, médica esteticista de Makintach.

La jueza, al mismo tiempo, negó conocer a Rodríguez y afirmó que no le envió el material fílmico a ninguna persona, “por lo que la extracción del video resulta ilegal y la posible comisión de delitos de acción pública en el manejo de la prueba amerita la presente denuncia”, alude la denuncia.

Para defender su planteo, Makintach ofreció como testigos a la extitular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº2 de San Isidro y a los abogados Nicolás Corleto, Diego Guerendiain, Alfredo Soárez Gache y Diego Urrutia y las conversaciones vía WhatsApp que mantuvo con Pereyra a fin de esclarecer los hechos.

La presentación fue realizada por escrito ante la Procuración General de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Julio Conte Grand.



