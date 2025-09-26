Desestimaron la denuncia que la jueza Julieta Makintach presentó contra los fiscales

La denuncia que la jueza suspendida Julieta Makintach había presentado esta semana contra los fiscales que investigan su rol en el documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona quedó sin efecto. La fiscalía de Rincón de Milberg resolvió este viernes desestimarla por entender que no existen elementos suficientes que justifiquen abrir una nueva causa penal.

La presentación de Makintach señalaba presuntas irregularidades como falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y eventual manipulación de pruebas. Sin embargo, el dictamen sostuvo que los hechos denunciados no configuran, al menos por el momento, una conducta ilícita que habilite una investigación preparatoria.

Según Makintach, hubo "irregularidades" en el proceso.

El planteo había sido impulsado por su abogado defensor, Darío Saldaño, y dirigido al procurador bonaerense, Julio Conte Grand. En este, se afirmaba que hubo maniobras en el expediente de la fiscalía N°1 de San Isidro que perjudicaban directamente a la magistrada.

Al revisar los antecedentes, la fiscalía sorteada consideró que la denuncia “responde a un mero acto de defensa introducido por la Dra. Makintach en el marco de dicho proceso”. Además, recordó que el sistema acusatorio bonaerense permite “un criterio amplio en la valoración de pruebas”, de acuerdo con el artículo 209 del Código Procesal Penal.

Tras analizar testimonios y constancias, la fiscalía concluyó que no hay base para iniciar un nuevo expediente. El documento fue considerado una simple constancia actuarial y el dictamen sentenció que cualquier cuestionamiento al respecto debe resolverse en el trámite ya en curso.

Makintach denunció desprolijidades por el caso

La defensa de la jueza alegó que las pruebas utilizadas para iniciar su Jury fueron incorporadas de forma irregular y sin seguir los procedimientos legales establecidos en la Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, solicitó que la investigación quedara a cargo de otro departamento judicial.

El 27 de mayo de 2025 se sumó al expediente un video en formato tráiler de un supuesto documental sobre el llamado “juicio de Maradona”. Según la denuncia, el material fue aportado por Marina Rodríguez, secretaria de la Defensoría de Juicio ante los Juzgados Correccionales de San Isidro, mediante un enlace de Google Drive.

Para la jueza, no se precisaron detalles técnicos ni cronológicos del video que la compromete.

La defensa destacó que el acta que acompañaba la exhibición del video no incluía información técnica básica sobre el dispositivo original, el vínculo con el archivo ni detalles cronológicos que permitieran comprobar su autenticidad. Para Makintach, esta ausencia impide certificar la veracidad del material y compromete la cadena de custodia exigida legalmente.

Además, el escrito enfatizó que el acta carecía de formalidades esenciales, como la identificación completa de los funcionarios que intervinieron, la ubicación exacta del procedimiento, firmas y testigos habilitados. Según la jueza, estas deficiencias afectan la validez de la prueba dentro del proceso y ponen en cuestión la regularidad de la investigación.

