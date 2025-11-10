El juicio político contra la jueza Julieta Makintach por el escándalo del documental sobre el debate por la muerte de Diego Armando Maradona, se reanudó este lunes con una de las declaraciones más esperadas: la de su colega Maximiliano Savarino, presidente del tribunal que integró la acusada sobre el proceso que debió ser anulado por las irregularidades que generó la grabación del proyecto audiovisual.

Savarino, que integró el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro junto a Makintach -que para el juicio contra los siete profesionales de la salud imputados por la muerte de Diego actuó como bocal subrogante- calificó lo sucedido "un hecho sin precedentes" para la historia judicial del país. La otra integrante del órgano judicial fue Verónica Di Tomasso, que también dará su testimonio ante el jurado de enjuiciamiento.

Jury a Julieta Makintach: las declaraciones que la complicaron y el problema que "hizo retirar" a los jueces del caso Maradona

La tercera audiencia del jury, que se había suspendido el pasado viernes 7 de noviembre por un problema técnico que derivó en falta de luz, comenzó con la declaración del juez, quien sostuvo que tenía "motivos de sobra" para estar enojado con la imputada. "Tuvo una mala conducta, es mala persona, miente", manifestó Savarino acerca de la situación en torno a "Justicia Divina", la serie documental en la que participó la magistrada mientras se desarrollaba el juicio.

"Si hubiese tenido un acompañamiento como corresponde, la causa hubiera terminado y tendríamos veredicto. Pero ella recurrió al engaño: nos dice ‘no se preocupen, me estaban filmando a mí, es algo personal”, afirmó haciendo referencia a las conversaciones que mantuvieron los tres jueces en el grupo de Whatsapp "Juicio DAM" (Diego Armando Maradona), donde hablaban sobre el debate.

De izq. a der.: los jueces Verónica Di Tomasso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach en el juicio por el caso Maradona.

En uno de los chats difundidos antes de este lunes, Makintach los tranquilizó sobre las imágenes que se iban a registrar dentro de la sala: “Se queden tranquilos... desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba. Pero... le doy la formalidad que (Ezequiel) Klass necesite, aunque la Corte no necesitó alguna", había escrito la jueza.

Sin embargo, durante el intercambio, Di Tomasso le advirtió que Klass, subsecretario de Comunicación y Medios de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, le había consultado sobre el ingreso de la cámara que ella había permitido. "Tenemos que conversar. Si July tenés una autorización de la Corte, avisá porque no está en la causa y evitamos problemas", le señaló.

Sobre este punto, Savarino afirmó que el día del inicio del debate por la muerte del exfutbolista de Boca y Nápoli, "no sabían que el que grababa era el camarógrafo de Makintach": “Ella arma un documental con la amiga y yo le escribo a la Cámara para decir que no podía seguir interviniendo más”.

La jueza Julieta Makintach durante el jury de enjuiciamiento en su contra.

El titular del TOC Nº3 insistió que la producción audiovisual no tenía ningún tipo de aval y aclaró que, en cuanto se enteraron, dieron aviso al hombre a cargo de la comunicación del Máximo Tribunal provincial: “De inmediato avisamos al Subsecretario de Comunicación; nos enteramos después que ella estaba haciendo un juicio paralelo”.

El jury contra la magistrada suspendida se desarrolla en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, ubicado en las calles 7 y 49, de la ciudad de La Plata. El proceso analizará si incurrió en faltas éticas y de conducta a lo largo del fallido juicio y, en caso de que se llegue a esa conclusión, se avanzará en su destitución.

Por otro lado, la acusada enfrenta una denuncia penal que está en manos de la Fiscalía Nº1 de San Isidro, en la cual fue imputada por los delitos de "cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios" por el proyecto que estuvo a cargo de la productora LaDoble S.A. y fue coguionado por una de sus amigas, María Lía Vidal.

Jury contra Makintach: próximas declaraciones

Además del testimonio de la jueza Di Tomasso, se esperan las declaraciones de Jana Maradona, una de las hijas del ídolo futbolístico, y los abogados Rodolfo Baqué y Fernando Burlando, que representaron a distintas partes en el juicio que se postergó para marzo de 2026 tras la conformación de un nuevo tribunal.

En otro de los turnos, hablarán cuatro policías que trabajan en los tribunales sanisidrenses y los abogados de otros de los acusados y damnificados (Mara Digiuni, Vadim Mischanchuk, Mario Baudry y Fabián Améndola), citados por la acusación, a cargo de la fiscal general de Necochea, Analía Duarte.

