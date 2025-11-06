"Fue una piedra con la que me tropecé": la defensa de la jueza Makintach en el jury que la investiga

La jueza Julieta Makintach dio este jueves su versión de los hechos en el jury que continúa en La Plata. La magistrada, acusada de ser la protagonista del documental que causó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, pidió declarar ante el jurado pero ejerció su derecho a no responder preguntas.

En una llamativa autocrítica, usó una metáfora para definir su rol en el escándalo. "Ayer que no podía dormir, vi la palabra escándalo. Es simbólico porque cuando dice escándalo dice piedra con la se tropieza", reflexionó, y sentenció: "Evidentemente sí, fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias".

Según Makintach, el hecho "fue una pieza con la que se tropezó"

Makintach admitió el impacto de sus acciones, confesando que nunca se imaginó que "podía generarle tanto daño a la Justicia". Sin embargo, volvió a victimizarse y, tal como hizo en la suspensión del debate original, reiteró que sufrió "un escarnio mediático". Informó también que ya puso su "renuncia a disposición del gobernador" Axel Kicillof.

La jueza intentó despegarse de cualquier búsqueda de notoriedad personal con la filmación del documental "Justicia Divina". Aclaró enfáticamente que "no quería fama" y le atribuyó la responsabilidad del proyecto a su círculo íntimo, indicando que "la idea fue de una amiga".

Makintach le presentó su renuncia al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof

En uno de los pasajes más curiosos de su testimonio, la ex titular del TOC N° 2 de San Isidro pareció trasladar la responsabilidad a sus colegas. Aseguró que "desde el 11 de marzo cumplió su rol como jueza" y se lamentó: "Me hubiera encantado que me avisaran. Ojalá alguno me hubiera venido a decirme 'estás poniendo el riesgo el debate'".

La declaración de Makintach, quien enfrenta la destitución, se dio en la primera jornada del juicio político. Antes que ella, el fiscal Patricio Ferrari fue el primero en prestar testimonio. También declararon dos policías que estaban a cargo de la custodia del tribunal, quienes debieron explicar cómo ingresó una cámara sin la debida autorización.

La jornada de este jueves tuvo un testigo clave: Jorge Ignacio Huarte, el camarógrafo que fue descubierto filmando dentro del juicio por la muerte de Maradona. Lejos de admitir clandestinidad, Huarte aclaró que "nunca la escondió" y que la cámara que usó "no es una cámara discreta", sino un equipo "semiprofesional".

Huarte fue contundente sobre el objetivo del trabajo. Explicó que lo contrataron para un documental y que, tras filmar la llegada de los participantes del juicio, recibió una orden clara: "Me piden imágenes sobre la jueza, porque esto era un documental sobre ella". Ante la pregunta del defensor de Makintach, Huarte ratificó que sí, que le dijeron que el documental era sobre la magistrada, complicando su coartada.

El camarógrafo también identificó a la presunta productora del film. Dijo que le habían informado que María Lía Vidal, la amiga de la infancia de la jueza, era "la guionista del proyecto". Curiosamente, Vidal se había presentado ante otros como una simple "decoradora de interiores".

Huarte detalló que, una vez que terminó de filmar el material del primer día del juicio, "le compartí el material al productor". Para graficar el escándalo, durante la audiencia del jury se reprodujo el tráiler de "Justicia Divina", el documental que Makintach iba a protagonizar y que ahora pone en jaque toda su carrera judicial.

