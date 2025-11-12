María Luisa del Valle es la madre de Débora Bulacio, la mujer que desapareció en Necochea y fue encontrada sin vida este martes en el Lago de los Cisnes. Mientras se investiga un posible femicidio, con su expareja como principal sospechoso, la madre la despidió con una conmovedora carta en Facebook en la que pidió justicia. "Te reuniste con tu bebé", escribió Del Valle

En su carta, la madre de la víctima expresó: “Tocó tu cuerpo, no tu alma. Sos libre, volá alto, hasta los brazos de nuestro Creador. Te amamos”. Ya se tiene como principal sospechoso y probable perpetrador del homicidio al carpintero de Villa Cacique, Ángel Gutiérrez, que era la pareja de Bulacio.

“Queda en nosotros todo tu amor, tus sonrisas, tus ganas de siempre ayudar a los demás, tu disponibilidad para quien necesitara un oído, un abrazo, un ‘te amo’. Dios nos prestó por un ratito tu vida”, continuó. El cuerpo de Bulacio fue encontrado en el Lago de los Cisnes, un complejo y predio municipal de acceso libre, centrado en las actividades familiares.

En la publicación, Del Valle recordó también la pérdida que había sufrido Bulacio hace unos años con la muerte de un hijo y de su hermana: “Dámaris Débora, te reuniste con tu bebé que te esperaba allí arriba y te encontraste con tu hermanita mayor. Seguro que ya estás abrazándolos, diciéndoles ‘te amo’”.

Hallaron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio del Valle: su pareja fue detenida por femicidio

“Hasta que nos volvamos a abrazar, mientras viva guerrearemos por ti. Se hará justicia, te lo doy por seguro, porque la justicia celestial y la terrenal se unieron”, sumó. Este reclamo por justicia no ha sido en vano, pues el supuesto asesino fue detenido.

Cerró la emotiva carta diciendo: “Te quisieron ocultar, pero se olvidaron o se olvidó que sos LUZ, y en las tinieblas la LUZ resplandece”. Acusando así al asesino de ocultar el cuerpo, a Gutiérrez además se le ofreció declarar y ser sometido a una evaluación psiquiátrica, pero rechazó.

En las últimas horas, Del Valle también hizo referencia al sospechoso, a quien acusó de “asesino” y pidió “justicia” por su hija. Estas acusaciones y sospechas contra la expareja surgen de que este estuvo con la víctima al momento de la desaparición, además de que, según Walter Pierretegui, el fiscal que pidió la imputación de Gutiérrez, este tiene denuncias por violencia.}

MU