Hallaron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio del Valle: su pareja fue detenida por femicidio

Después de cuatro días de intensa búsqueda, la Policía Bonaerense confirmó este martes el hallazgo del cuerpo de Débora Bulacio del Valle, de 39 años, en una zona cercana al Lago de los Cisnes, en la ciudad de Necochea. La mujer había sido vista por última vez el sábado y su familia había denunciado la desaparición tras perder contacto con ella.

El hallazgo fue posible gracias al trabajo de los equipos de la DDI de Necochea, que desde el lunes realizaban rastrillajes en la zona. Los restos fueron encontrados semienterrados sobre la arena, a pocos metros del acceso al camping Miguel Lillo, el último lugar donde se la había visto con vida.

“El cuerpo fue hallado vestido y enterrado en la zona lindera al lago”, confirmaron fuentes judiciales.

Débora había viajado a Necochea junto a su pareja, con quien mantenía una relación conflictiva. De acuerdo con el testimonio del sereno del camping, la pareja fue vista discutiendo el sábado por la tarde, aunque no se registraron golpes en ese momento. Horas más tarde, la mujer envió un mensaje a uno de sus hijos advirtiendo que su pareja la había agredido físicamente. Desde entonces, no volvió a comunicarse.

El sereno del camping fue quien alertó a las autoridades al notar que el domingo, durante su ronda matutina, el hombre se encontraba solo en la carpa y que Débora no aparecía.

A partir de esa denuncia se desplegó un operativo de búsqueda con más de 80 efectivos, entre ellos personal de Defensa Civil, Guardaparques y Policía Ecológica.

Durante los rastrillajes se hallaron prendas de vestir dispersas, zapatillas en los árboles y ropa con manchas que están siendo analizadas por peritos forenses. El sospechoso fue detenido el lunes, con lesiones compatibles con rasguños.

La investigación está a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI de Género de Necochea, y la jueza de Garantías Aida Ihuez. Según las primeras estimaciones, el crimen habría ocurrido entre la noche del sábado y la mañana del domingo, momento en que el detenido fue visto abandonar solo el camping.

“Lamentablemente se confirmaron los indicios que teníamos desde el inicio”, señaló el fiscal Pierretégui. Y agregó: “Esperábamos encontrarla con vida, pero los resultados fueron los peores”.

El funcionario judicial agregó que el cuerpo fue hallado con la ropa puesta y que el acusado se negó a someterse a una pericia psicológica y psiquiátrica.

Además, en su teléfono celular se detectaron llamadas hacia la víctima en la madrugada del domingo, presuntamente realizadas después del crimen. La carpa en la que acamparon fue encontrada oculta entre matorrales y médanos, cerca del muelle de los pescadores.

Mientras avanza la autopsia y el análisis de la evidencia recolectada, la causa continúa caratulada como femicidio agravado.

