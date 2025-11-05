La trata de personas, en debate: Los abogados reunieron a especialistas de todo el país

El Encuentro Nacional sobre Trata de Personas tuvo lugar en la sede del Colegio de Abogados de Córdoba, con la organización de la Sala de Violencia por Razones de Género, Intrafamiliar y Trata de Personas del Instituto de Estudios Jurídicos (IEJ). La iniciativa contó con el acompañamiento del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Secretaría de la Mujer de la Provincia de Córdoba.

Durante la apertura, el presidente del Colegio, Dr. Eduardo Bittar, destacó la relevancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y la abogacía organizada para brindar una respuesta efectiva frente a las redes de trata. “La articulación institucional es la clave para combatir este delito complejo que atenta contra la dignidad humana”, expresó.

Paneles, debates y nuevos enfoques

La jornada incluyó dos paneles principales. El primero, “La trata de personas y su abordaje desde los organismos públicos”, contó con la participación de Verónica Toller, Claudia Martínez y Omar Sereno, quienes analizaron los desafíos de la gestión pública en la materia.

El segundo panel, titulado “Nuevas tipologías de trata y el impacto de las tecnologías en las redes de explotación”, estuvo a cargo de referentes del Poder Judicial Federal y Provincial: Germán Feldman, Carlos Gonella, María Marta Schianni y Franco Pilnik. Los expositores coincidieron en que el uso de herramientas digitales y redes sociales exige una actualización constante de los marcos normativos y de las estrategias de persecución penal.

Además, se desarrollaron mesas de trabajo interdisciplinarias, en las que se elaboraron conclusiones y propuestas orientadas a mejorar las políticas públicas de prevención y asistencia integral a las víctimas.

Un convenio para fortalecer la cooperación

En el marco del encuentro, el Colegio de Abogados de Córdoba y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas firmaron un convenio de colaboración institucional, reafirmando el compromiso compartido con la defensa de los derechos humanos y la erradicación de toda forma de violencia y explotación.

La actividad concluyó con la presentación del libro “Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual”, de la Dra. María de los Ángeles Palacio de Arato, que aportó una mirada académica, jurídica y humanista sobre la problemática.