María Luján Rey: “Las víctimas de la Tragedia de Once estamos en contra de la domiciliaria a Julio De Vido”

“Ser mayor de 70 años no te exime de ir a prisión”, afirmó María Luján Rey, mamá de Lucas Menguini Rey, una de las 52 víctimas de la Tragedia de Once. La actual directora del Observatorio de Víctimas de Delitos celebró la ratificación de la condena al exministro Julio De Vido y adelantó que los familiares se opondrán a cualquier beneficio: “Nos vamos a negar a que se le dé prisión domiciliaria. Tiene que cumplir los cuatro años en una cárcel común, como corresponde”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). , también cuestionó la falta de una política ferroviaria de Estado: “Seguimos dependiendo de la suerte al momento de viajar”.en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

María Luján Rey es docente, activista, actual directora general del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados. Se desempeñó como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires durante el período 2019-2023. Es mamá de Lucas Menguini Rey, una de las víctimas de la fatídica tragedia de Once del año 2012, en la que murieron 52 personas.

¿Qué te pasó a vos cuando te enteraste ayer a la tarde que había un accidente, por suerte sin víctimas fatales esta vez, a la altura de Liniers, del mismo ramal del tren Sarmiento?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

como todos, cuando veíamos las imágenes en la tele, es imposible que no se revivan las imágenes de febrero del 2012. Del 21 de febrero de 2012, la incertidumbre de saber si había heridos, si era verdad, si había víctimas fatales. Afortunadamente, escuchar al doctor Cresenti nos trajo tranquilidad, sabiendo que había heridos leves. Pero bueno, nada una mezcla de sensaciones: por un lado recibir la noticia de la condena del exministro Julio De Vido, y por otro lado, dos años después, seguimos dependiendo de la suerte al momento de viajar.

Ahora, ¿no aprendimos nada?

Sí, yo creo que muchas veces nos confiamos de la suerte La realidad es que las respuestas que se fueron dando siempre parecen como parches, como apósitos en una herida que es tremenda, que necesita una operación quirúrgica. Acá se necesita una política de Estado profunda en materia de ferrocarriles, y que trascienda gobiernos, sabiendo que esto va a llevar años. Pero bueno, alguien lo tiene que iniciar. Lo que venimos viendo es: vamos reparando, vamos haciendo... El tren que vimos descarrilar, son trenes que compraron después de la tragedia de Once. Esos trenes nos costaron vidas. Pero el sistema ferroviario no es solamente el material rodante: son las vías, las estaciones, el sistema de señalamiento. Y todo eso hay que mantenerlo, hay que modernizarlo. Yo siento que hacemos lo justo y lo necesario, pero que no hay una mirada a futuro de “recuperemos el tren, hagamos las inversiones, no importa el tiempo que nos lleve”. Volvamos a tener un tren no solo de pasajeros. Una red ferroviaria robusta, que también permita transportar la carga.

La Corte Suprema confirmó la condena de cuatro años de prisión a Julio De Vido y deberá presentarse el jueves 13 ante la justicia

Volvemos a la discusión y parece como un loop, porque ahora otra vez la propuesta es “volvamos a privatizar los trenes”. Cada vez que aparece el péndulo: lo estatizamos, lo privatizamos, pero sigue mal. ¿Esa es la solución hoy, privatizarlo de nuevo?

La tragedia de Once ocurrió durante una gestión privada. Y la verdad es que se puede discutir, y entiendo que cada uno puede tener una postura sobre una gestión pública o una gestión privada, pero hay algunas cuestiones que son indelegables, y que son facultad y obligación del Estado Nacional. No importa quién gestione el servicio. Lo que se concesionó fue el servicio. Pero el material rodante, las vías, las estaciones, los talleres, todo eso siempre fue propiedad del Estado Nacional.

Tiene que velar primero por su patrimonio, por sus bienes, que en el caso de la tragedia quedó demostrado que no los cuidó. Y segundo, tiene la obligación de cuidar a los ciudadanos a través de los mecanismos de control. Entonces, no hay manera de que el Estado delegue esa función. Ahora, la cuestión pública o privada es otra discusión: sea público o sea privado, es necesario que el Estado controle.

A ningún pasajero le interesa si el que está gestionando el servicio es una empresa privada o es el Estado Nacional. Al pasajero lo que le interesa es subirse a un tren en condiciones dignas, viajar de manera digna y, sobre todo, segura; que tenga un viaje que llegue a destino a término y en buenas condiciones. ¿Quién lo haga? No importa. La realidad es que al pasajero lo que le interesa, y lo que necesita, es que se le garantice un viaje digno y seguro. Y eso es responsabilidad del Estado Nacional. Ahora, si lo va a hacer a través de un privado, bueno, que lo haga.

Hoy ya De Vido está pidiendo que se revise, que fue arbitraria la condena y que vaya a revisión.¿Qué ves de esto?

No, ya no puede pedir nada. La condena ya fue ratificada por la Corte Suprema. Lo han condenado a cuatro años de prisión por la tragedia de Once. Tiene que presentarse y cumplirla. Lo único que puede hacer ahora, que de hecho ha hecho su abogado, y seguramente insistirá mañana cuando se presenten en los tribunales de Comodoro Py, es pedir un beneficio, como es el de la prisión domiciliaria. Seguramente esgrimiendo algún tema de salud, o por ser mayor de 70 años. Por la Ley de Víctimas, sancionada en el año 2018, el juez de ejecución de la pena, ante un pedido de beneficio, tiene la obligación de informar a las víctimas y escuchar nuestra postura al respecto. Y obviamente nosotros nos vamos a negar a que se le dé ese beneficio.

Consideramos, en primer lugar, que el ser mayor de 70 años no te exime de ir a prisión, y que cualquier problema de salud que tenga el exministro y que pueda ser atendido, tampoco lo eximiría de cumplir la pena en una cárcel común, tal como lo está haciendo Ricardo Jaime, condenado por la misma causa, y que todos los meses pide prisión domiciliaria, y todos los meses se le dice que no, pese a que tiene dolencias de salud y pese a que tiene más de 70 años. Corresponde, por la gravedad de los hechos. Los hechos cometidos por el exministro, y por los cuales se lo ha condenado a cuatro años de prisión, llevaron a la muerte de 52 personas. Y, estos días se lo ha visto en el Zoom afrontando otro juicio por otra causa tremenda de corrupción, mostrando a todos los argentinos que estar ahí, como acusado, no le quita ni el apetito.

Ricardo Jaime se entregó en Comodoro Py para cumplir su condena por la tragedia de Once

¿Cómo lo ves el juicio por los cuadernos, juicio de corrupción donde está acusada también Cristina Fernández de Kirchner? Ahí justamente la expresidenta está con una prisión domiciliaria.

Está con prisión domiciliaria por otra causa. La Ley de Ejecución de la Pena es clara, y lo que dice es que queda a criterio del juez otorgar el beneficio o no. El juez no tiene la obligación de darlo: tiene que evaluar. Y cada juez tiene la posibilidad de otorgarla o de negarla. También la tiene, y también mañana se la pueden quitar, qué sé yo, eso queda a criterio de cada juez. Lo que sí marco como diferencia es que, en la causa que la tiene cumpliendo prisión a la señora, no había una querella, una víctima del otro lado. Acá, en esta causa, sí estamos nosotros: estamos los familiares. Y los familiares sí vamos a pedir que se cumpla con la ley. Vamos a pedir que se respete la Ley de Víctimas, que se nos escuche, y que este personaje siniestro cumpla los cuatro años en prisión.

¿Sentís con este fallo que le cumpliste a tu hijo?

Si. Yo creo que le cumplo todos los días, cuando me levanto y trabajo para que su hija, mi nieta, que hoy tiene 18 años, viva en un país mejor. Y sin duda, cada vez que uno de estos ladrones, de estos corruptos, termina en la cárcel, Argentina se va convirtiendo en un país mejor. Yo estoy tranquila de haber hecho lo que correspondía, más allá de las dificultades y de que hubo que poner, junto con el resto de los familiares, el cuerpo y el alma en esta lucha. Pero creo que nosotros también nos merecemos vivir en un país mejor. Y un país mejor es aquel en donde el que las hace, las paga, venga de donde venga y se llame como se llame.

Y en este país mejor del que hablás, tuviste tu paso por el Congreso. ¿Qué balance te dejó tu paso por el PRO y por el Congreso? ¿Te quedaste con ganas de algo?

Sí, me quedé con ganas de seguir peleando, de seguir aportando. Para mí fue enriquecedor, y tuve primero la posibilidad de presentar proyectos. Algunos han logrado media sanción, que tienen que ver con lo que he vivido. Por ejemplo, logré la media sanción de un proyecto de mi autoría. Bueno, después no se trató nunca en el Senado. Pero, por ejemplo, era para que la Casación tenga tiempos estipulados para revisar los fallos, porque lo que hemos visto, y lo que me pasó a mí, es que una vez que escuchamos la sentencia después de un juicio, que tardó dos años en desarrollarse, uno escucha que los condenan a nueve años, le pregunta al abogado y le dice: “Bueno, se van a su casa”. Y ahora hay que esperar que quede firme.

María Luján Rey: "Solo en 2023 se denunciaron más de 400 descarrilamientos"

Para que quede firme, lo tiene que decir Casación. Digo: “Bueno, ¿y Casación cuándo?”. “No, no tiene tiempo”, dice. Y ese “no tiene tiempo” es lo que estira, y hay causas que Casación ha estirado más de 20 años, y después dicen: “Bueno, nada, listo, ya está”. Se cierra la causa por el tiempo que pasó. Tiempo que pasó porque ellos permitieron que pasara. Lo mismo hay que hacer para la Corte Suprema. Esta ratificación de la condena de Julio De Vido por parte de la Corte llega siete años después de que el tribunal lo condenara. ¿Por qué? Porque no tienen plazos. Entonces, bueno, ese es uno de los proyectos. También la modificación de la ley vial, la ley de alcohol cero, etc.

¿Tenés algún puente, algún vínculo con el gobierno actual para poder trabajar en esto? ¿Te llaman, tenés contacto o no?

Yo hoy estoy a cargo del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados, tratando de cumplir la misión que tiene este observatorio: difundir la ley, hacerla conocer, acompañar aquellos proyectos que son de interés para las víctimas, proponer proyectos que tengan la mirada de las víctimas. Acompañando en estos días la comisión investigadora por las víctimas del fentanilo, capacitando a las fuerzas de seguridad en perspectiva de víctima, pensando que son las primeras que llegan al lugar donde se comete el delito, y con quienes primero tiene contacto una víctima, para evitar estas revictimizaciones que venimos sufriendo.

La Ley de Víctimas vino a cambiar un paradigma, y eso se tiene que acompañar con una concientización: que todos entiendan que ninguna víctima elige estar en ese lugar, que ninguna víctima es responsable de lo que le ha sucedido, que deben tener un trato digno, que deben ser informadas. Bueno, todo eso es el trabajo que estamos haciendo. Y ojalá algún día pueda volver al recinto para seguir aportando.