Miguel Ponce: “Un tratado comercial con Estados Unidos sin el Mercosur sería un disparate a dos puntas”

En diálogo con Canal E, Miguel Ponce, especialista en Comercio Exterior, advirtió sobre los riesgos y oportunidades de un eventual acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, en un contexto de tensiones globales y presiones económicas.

“No hay nada más anti-libre comercio que la política arancelaria”

El analista recordó que la idea de un acuerdo bilateral no es nueva. “Hace un año exactamente se hablaba de lo mismo, y ya entonces dije que era un disparate a dos puntas”, señaló.

Según Ponce, “por el lado argentino, implicaría salir del Mercosur, lo que requeriría un acuerdo parlamentario imposible; y por el lado de Estados Unidos, era un despropósito porque Trump basaba su política en la guerra comercial”.

Con tono crítico, insistió en que “no hay nada más anti-libre comercio que la política arancelaria”, y sostuvo que cualquier tratado debería ser planteado desde el Mercosur y no por un país individualmente.

El especialista explicó que el tema volvió a escena tras declaraciones del exfuncionario Antonio Aracre, quien sugirió que esta semana podría anunciarse un acuerdo “histórico” entre ambos países. Sin embargo, Ponce pidió cautela: “El momento no es propicio para negociar acuerdos comerciales; estamos intervenidos económicamente y dependemos tanto del Tesoro de Estados Unidos como del JP Morgan”, advirtió.

Además, cuestionó la oportunidad política de la negociación, recordando que “la Cancillería, encabezada por un ex JP Morgan, acaba de anunciar un viaje a Washington”, lo que, según dijo, “muestra hasta qué punto estamos atados a los intereses externos”.

Qué sectores podrían ganar y quiénes podrían perder

Ponce analizó los posibles capítulos de un acuerdo y los sectores que podrían beneficiarse. “Habría una desgravación arancelaria progresiva; algunos productos podrían bajar a cero en cinco o diez años”, explicó. Entre los sectores con potencial impacto mencionó el acero, el aluminio, los limones, las peras, las manzanas, los vinos, el aceite de oliva y la carne, al tiempo que anticipó “una expansión de la cuota de carne sin aranceles de 20.000 a 80.000 toneladas”.

No obstante, también alertó sobre las contrapartes que exigiría Washington: “Estados Unidos va a pedir acceso preferencial para maquinarias, productos químicos, tecnología y autopartes, además del levantamiento inmediato del cepo para la remisión de utilidades de empresas norteamericanas”, detalló.

En ese sentido, explicó que AmCham —la Cámara de Empresas Americanas en Argentina— viene reclamando esto desde que asumió el actual Gobierno.

Sobre las barreras no arancelarias, Ponce destacó: “Durante años los limones argentinos fueron frenados por el lobby californiano; veremos si ahora eso cambia”.

Finalmente, advirtió que cualquier movimiento de este tipo “inevitablemente se verá condicionado por la puja geopolítica entre China y Estados Unidos”, y concluyó: “Habrá que ver cómo reacciona China si finalmente se anuncia la firma de un tratado comercial que dé preferencias a Estados Unidos”.

