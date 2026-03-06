Argentina y Estados Unidos refuerzan cooperación en energía nuclear

Delegaciones de ambos países mantuvieron reuniones en Washington D.C. a finales de febrero. Allí destacaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto en el desarrollo de tecnología nuclear con fines civiles.

Durante el encuentro, las delegaciones remarcaron la importancia del trabajo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El organismo cumple un rol clave en la cooperación técnica entre países y en la promoción del uso responsable de la tecnología nuclear.

Además, ambas naciones coincidieron en la necesidad de mantener y fortalecer el régimen global de no proliferación nuclear. Este sistema busca evitar la expansión de armamento nuclear y promover el uso pacífico de esta tecnología.

Reactores modulares pequeños, el eje de la cooperación

Uno de los temas centrales del encuentro fue el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR). Se trata de una nueva generación de reactores nucleares que pueden construirse en módulos. Esto reduce costos y permite instalarlos en distintas regiones con mayor flexibilidad.

Los representantes de ambos países destacaron el potencial de estos reactores para impulsar el desarrollo energético y económico.

El diálogo incluyó el intercambio de información técnica sobre:

Regulación y licencias nucleares

Sistemas de supervisión

Ciberseguridad

Protección física de instalaciones

Controles de exportación

Verificación internacional de salvaguardias

Un nuevo acuerdo nuclear en negociación

Otro punto clave de la agenda fue la negociación de un nuevo acuerdo de cooperación nuclear entre Argentina y Estados Unidos. El objetivo es reemplazar el convenio actual, que se mantiene vigente hasta 2027.

Ambos gobiernos manifestaron su intención de acelerar las negociaciones para garantizar un marco jurídico actualizado. Esto permitiría continuar con los proyectos de cooperación tecnológica entre los dos países.

Argentina se suma al programa FIRST

En septiembre del año pasado, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en sumarse como “socio contribuyente” al programa Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology Program (FIRST).

Esta iniciativa es liderada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El programa busca promover el desarrollo responsable de reactores nucleares modulares en distintas regiones del mundo.

FIRST está bajo la órbita de la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio. En ese marco, Estados Unidos celebró la incorporación de Argentina al programa. El país sudamericano se sumó así a un grupo de socios que incluye a Japón, Corea del Sur y Canadá.

Reunión clave entre autoridades de ambos países

La cooperación se analizó durante la 19° reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear entre Argentina y Estados Unidos. El encuentro se realizó entre el 25 y el 27 de febrero en Washington.

La delegación argentina estuvo encabezada por Federico Ramos Nápoli y contó con representantes de organismos clave como la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la empresa Nucleoeléctrica Argentina.

Por parte de Estados Unidos participaron funcionarios del Departamento de Estado, el Departamento de Energía y la Comisión Reguladora Nuclear.

El encuentro reafirmó el interés de ambos países en profundizar la cooperación tecnológica y energética en el campo nuclear.

