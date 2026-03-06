El Canal de Panamá registra una mayor cantidad de ingresos pese a la guerra comercial de Trump

El Canal de Panamá está registrando un aumento inesperado en sus ingresos, desafiando sus propios pronósticos de que las guerras comerciales del presidente Donald Trump provocarían una caída del tráfico.

La sólida demanda de EE.UU. de bienes provenientes de Asia está ayudando, así como las fuertes ventas de gas licuado de petróleo, o GLP, hacia Japón y Corea del Sur, según el director financiero de la vía interoceánica, Víctor Vial.

“Hemos visto una resiliencia en la demanda y, francamente, nos sorprendió, porque no lo esperábamos”, dijo Vial en una entrevista el miércoles. “Estamos en un ritmo en el que, si todo se mantiene alineado, podríamos superar el desempeño de ingresos del año pasado”.

Los ingresos del canal aumentaron entre 8% y 10% en los primeros cinco meses del año fiscal 2026, que comenzó en octubre, en comparación con el mismo período del año anterior. Tanto los tránsitos de buques como el tonelaje de carga aumentaron, señaló Vial. El canal registró ingresos récord de US$5.700 millones en el año fiscal 2025.

Los envíos de automóviles desde Asia hacia América Latina y EE.UU. también están contribuyendo, añadió.

En su presupuesto para 2026 publicado en agosto pasado, la autoridad del canal había proyectado una caída de 8,8% en los ingresos este año fiscal, hasta US$5.200 millones. La entidad esperaba una disminución significativa en el transporte de contenedores este año, después de que las empresas adelantaron envíos antes de los anuncios arancelarios de Donald Trump, lo que infló artificialmente las cifras del año pasado.

La guerra en Ucrania ha provocado una disminución en los envíos de gas natural licuado a través de la vía, dijo Vial, ya que los buques metaneros que antes se dirigían a Asia ahora cruzan el Atlántico hacia Europa. La autoridad del canal está monitoreando la situación en Irán por su impacto en las rutas comerciales y el conflicto podría generar un aumento de corto plazo en los tránsitos, agregó.

Gasoducto de GLP

En abril, la autoridad del canal planea abrir una licitación para un gasoducto que transportará GLP a lo largo de la vía, entre terminales portuarias en ambas costas, que son independientes de los puertos de CK Hutchison. Esto forma parte de US$8.500 millones en inversiones que el canal prevé ejecutar en los próximos seis años, dijo Vial.

Es probable que los proyectos se adjudiquen a fines de 2026 o comienzos de 2027. La autoridad del canal está analizando la estructura de ingresos para las concesiones y se inclina por una tarifa fija y otra basada en volúmenes de carga, explicó.

“Buscaríamos asegurarnos de tener suficiente participación en el proyecto para capturar una parte relevante del valor que generamos en términos de ganancias”, señaló.

El gasoducto aumentaría la capacidad del canal hasta en 12%, ya que los buques de GLP atracarían en las terminales portuarias, permitiendo que otros segmentos de transporte crucen las esclusas. Se espera que los puertos y el gasoducto estén terminados en 2031, indicó.

El canal espera iniciar este año la ingeniería de un embalse de US$1.600 millones a lo largo del río Indio, que suministrará suficiente agua para la vía y agua potable para los residentes de Panamá durante los próximos 50 años, dijo. La autoridad está finalizando consultas con 400 familias que deberán ser reubicadas por su construcción. Un recargo por agua dulce aplicado a los transportistas en 2020 cubrirá el costo del nuevo embalse y se eliminará una vez que entre en operación, añadió.

Es probable que la autoridad del canal recurra a los mercados financieros en los próximos dos a tres años para ayudar a financiar parte de las inversiones, además de utilizar efectivo interno y préstamos, indicó Vial. La entidad también planea adquirir nuevos remolcadores y realizar mantenimiento a su conjunto ampliado de esclusas, inaugurado en 2016, así como a la represa de Gatún en el lago principal del canal.

El canal fue objeto de intenso escrutinio desde Washington el año pasado después de que Trump amenazara con retomar el control de la vía, alegando influencia china. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, defendió en reiteradas ocasiones que el canal es una operación plenamente soberana.

Aunque China no tiene ningún papel en la operación del canal, el conglomerado con sede en Hong Kong CK Hutchison Holdings Ltd. operaba puertos en los lados Atlántico y Pacífico. La Corte Suprema de Panamá falló en contra de la concesión otorgada a CK Hutchison y el gobierno de Panamá firmó contratos en febrero con AP Moller-Maersk y MSC Mediterranean Shipping Company para operarlos de manera interina.