Irán intensifica ataques en Medio Oriente y Trump evalúa sucesión

Irán disparó una andanada de misiles y drones contra países del golfo Pérsico durante la noche, mientras Israel reanudó ataques aéreos sobre la República Islámica en una guerra que entró en su séptimo día sin señales de un final cercano.

Arabia Saudita, Kuwait y Baréin estuvieron entre los países que volvieron a ser blanco de ataques iraníes, mientras bombardeos israelíes impactaron Teherán y Beirut.

La guerra entre Estados Unidos e Israel ha dejado al menos 1.332 muertos en Irán hasta ahora, y decenas más han fallecido en otras partes de la región en ataques de represalia. El Pentágono dijo que seis soldados estadounidenses murieron, todos en los dos primeros días de combates.

El presidente Donald Trump afirmó que EE.UU. continúa “demoliendo totalmente” a las fuerzas iraníes y dijo a NBC que quería “limpiar” la estructura de liderazgo de Irán y que tenía nombres en mente para asumir el poder.

“Irán no tiene fuerza aérea, no tiene defensa aérea”, señaló Trump. “Su marina desapareció: 24 barcos en tres días”.

Los temores de una guerra prolongada en torno al estratégico Estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo, están sacudiendo a los mercados. El crudo se encamina a su mayor alza semanal desde 2022 y la liquidación global de bonos continúa sin freno.

Los mercados emergentes, en particular, registran una venta masiva de activos. Turquía ha gastado US$12.000 millones, equivalentes a cerca del 15% de sus reservas en moneda extranjera, para mantener estable la lira esta semana.

Las aerolíneas siguen paralizadas, con más de 23.000 vuelos cancelados hacia centros de conexión en Medio Oriente desde que comenzaron los combates. Miles de pasajeros permanecen varados en la región del Golfo.

En total, alrededor de una docena de países se han visto involucrados en el conflicto y la Organización del Tratado del Atlántico Norte informó que está reforzando su postura de defensa contra misiles balísticos en toda la alianza.

Irán se dispone a elegir a un sucesor del líder supremo Ali Jamenei, quien murió el 28 de febrero, y Mojtaba Jamenei, el segundo hijo del fallecido líder, figura entre los candidatos. Trump lo calificó de “peso ligero” que no cambiaría las políticas del régimen e insistió en participar personalmente en la elección del próximo líder del país.

“El hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, dijo el presidente en una entrevista con Axios.

De los 500 misiles balísticos y de crucero y 2.000 drones que Irán ha lanzado desde el inicio de la guerra, alrededor del 60% fueron dirigidos contra objetivos estadounidenses, según la agencia Fars. Muchos de esos activos de EE.UU. se encuentran en Estados del Golfo.

Países de Europa y Asia se mueven para reforzar las defensas de la región. Italia tiene la intención de enviar sistemas de defensa aérea y antimisiles, así como capacidades antidrones, al Golfo, dijo el jueves el ministro de Defensa Guido Crosetto.

Corea del Sur afirmó que está en conversaciones con EE.UU. sobre el posible redespliegue de armas, incluidos sistemas de defensa aérea Patriot. Francia autorizó que aeronaves militares estadounidenses que no participan en operaciones en Irán utilicen la base aérea de Istres, informó AFP.

La OTAN dijo que está reforzando su postura de defensa antimisiles tras el derribo el miércoles de un misil iraní que se dirigía hacia el espacio aéreo turco.

Trump, consultado por Reuters el jueves sobre si Ucrania podría ayudar a contrarrestar drones iraníes, respondió: “Aceptaré cualquier ayuda de cualquier país”.

