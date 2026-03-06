En la madrugada del viernes, séptimo día del conflicto, residentes de Teherán describieron a la noche que pasó como "la peor" hasta ahora. Mientras, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que llevaron a cabo una “oleada de ataques a gran escala” sobre la capital del Líbano. Irán, por su parte, lanzó nuevos ataques contra Israel- Arabia Saudita, Qatar y Bahréin afirmaron haber interceptado misiles durante la noche.

Este es el minuto a minuto de la guerra en Medio Oriente:

6.00. Cómo fue "la peor noche" en Teherán

Residentes de Teherán le dijeron a BBC Persian que “anoche fue la peor noche” hasta ahora, después de que Israel lanzara nuevos ataques contra Irán en el comienzo del séptimo día del conflicto.

“Durante cinco minutos seguidos la casa estuvo temblando", contó un hombre, quien dijo que no pudo dormir por las “explosiones constantes”.

“Me desperté a las 5 de la mañana con el sonido de explosiones y desde entonces no pude volver a dormir”, respondió una mujer en la capital. La cadena marcó las dificultades para comunicarse con residentes iraníes, debido al "apagón" de Internet que afecta al país.

“Fue terrible. Estaban golpeando tan fuerte que todas las ventanas temblaban. Sonaba como si un dragón estuviera haciendo ruidos”, agrego otra mujer.

3:39. El Ejército de Irán anuncia ataques "más intensos y generalizados" contra Estados Unidos e Israel

El Ejército de Irán aseguró en la madrugada de este viernes que sus ataques los próximos días "serán más intensos y generalizados" contra Estados Unidos e Israel.

El vocero Ibrahim Zolfaqari remarcó que la Fuerza Aérea y la Armada del Ejército de la República Islámica "han lanzado drones destructivos hacia los territorios ocupados, atacando la base aérea de Ramat David y el radar Miron", y anunció dos ataques más, uno contra "la ubicación de los terroristas estadounidenses en el Campamento Al Adiri, Kuwait", y otro contra "el cuartel general de estas fuerzas en Erbil".

Horas antes, el general de brigada Mohamad Akramnia, en declaraciones recogidas por la agencia ISNA, había afirmado que Irán "definitivamente" tiene "la preparación necesaria para una guerra a largo plazo.

3:25. Hezbolá ataca posiciones israelíes, incluyendo un cuartel en los Altos del Golán sirios

Hezbolá anunció una serie de ataques contra posiciones israelíes, incluidas la base naval de Haifa, en el norte del país, y un cuartel en los Altos del Golán sirios ocupado por Israel desde el año 1967.

Con información emitida a través de la cadena de televisión Al Manar, la organización defendió sus ataques con misiles "en respuesta a la agresión israelí que afectó a decenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los suburbios del sur de Beirut".

3:17. El Reino Unido podría sumarse a la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, remarcó que "a medida que cambian las circunstancias en cualquier conflicto, hay que estar dispuesto a adoptar las medidas que se toman", cuando lo consultaron por la posibilidad que su país se sume a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El funcionario habló con la cadena británica Sky News . Healey remarcó que "todo" lo que hizo hasta ahora el Reino Unido en el marco de la guerra "es defensivo, legal y está coordinado con otros aliados".

LT