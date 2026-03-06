"La pregunta es si buscan destruir misiles o cambiar el régimen": en "QR!" analizaron el verdadero objetivo de la guerra en Medio Oriente

En el programa "QR!", emitido por Canal E, analizaron la escalada del conflicto en Medio Oriente y las distintas hipótesis sobre el objetivo final de la guerra. Durante el debate, el periodista Martín Granovsky planteó que la discusión central pasa por definir si el conflicto busca debilitar el poder militar de Irán o provocar un cambio político en el país.

“La pregunta es si lo que buscan es destruir misiles o cambiar el régimen”, planteó Granovsky durante el análisis. Según explicó, esa diferencia marca dos escenarios completamente distintos para el futuro de la región y para el rol de Estados Unidos en el conflicto.

El periodista también se refirió a declaraciones recientes del expresidente estadounidense Donald Trump, quien habló sobre la posible sucesión política en Irán. “Están perdiendo el tiempo con las especulaciones. El hijo de Khamenei es un peso ligero”, citó Granovsky al referirse a dichos del exmandatario.

Para el analista, ese tipo de declaraciones sugieren un intento de injerencia directa en la política interna iraní. “Trump llegó a decir que él debería participar en la elección del nuevo líder”, explicó, al señalar que esto abre interrogantes sobre el alcance real de la estrategia estadounidense en la región.

Durante el programa también se abordó el impacto militar del conflicto. Según explicó Granovsky, el objetivo inmediato de Israel sería destruir la capacidad ofensiva de Irán, especialmente su desarrollo de misiles y drones.

“Lo que buscan es la destrucción de toda capacidad militar, no solo la posibilidad de construir una bomba nuclear en el futuro, sino también la capacidad militar actual”, explicó. En ese sentido, remarcó que los drones se convirtieron en una herramienta clave del arsenal iraní porque son más baratos y más difíciles de interceptar.

El análisis también incluyó el impacto económico global del conflicto. Granovsky recordó que una parte importante del petróleo que consume China proviene de países del Golfo y de Irán, por lo que cualquier escalada militar podría afectar al mercado energético internacional.

Además, el periodista mencionó que Israel volvió a atacar posiciones en el sur de Líbano, lo que generó preocupación en la región. En Beirut, explicó, muchos habitantes temen que la ciudad pueda enfrentar un escenario similar al de Gaza.

“Muchos están diciendo: a ver si Beirut es la nueva Gaza”, comentó Granovsky al describir el clima de temor que se vive en la capital libanesa.

Por último, el periodista señaló que todavía no hay certezas sobre cuánto podría durar el conflicto. Algunos analistas estiman que la guerra podría extenderse algunas semanas, aunque el escenario sigue siendo imprevisible.

En el programa también se mencionaron las posiciones de algunos líderes europeos frente al conflicto. Mientras el presidente del gobierno español Pedro Sánchez expresó su rechazo a la guerra, la primera ministra italiana Giorgia Meloni también adoptó una postura cautelosa frente a una escalada militar en la región.

