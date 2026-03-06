Semanas que parecen décadas

Desde los episodios de Venezuela del 3 de enero a los desatados el 1 de marzo en Medio Oriente, el mundo parece haber entrado en una vorágine de tensiones, conflictos y guerras abiertas que han azotado como un huracán la vida de millones de personas en todo el planeta.

Se le atribuye a Lenin una frase que resume la sensación que nos envuelve hoy por igual a diplomáticos y ciudadanos de a pie: "Hay décadas en las que no sucede nada, y hay semanas en las que suceden décadas".

¿Acaso alguien recuerda que días antes de la guerra en Irán estalló otra entre Pakistán y Afganistán? Misiles, drones, portaaviones… y el petróleo en el medio (pasó de US$ 62 en diciembre a US$ 82 esta semana). ¿Qué tipo de mundo se organizará después de todo esto?

Donald Trump ha abandonado al mundo

Esta vorágine, que deja atrás un orden internacional más o menos estable y más o menos reglado que rigió durante décadas, tiene un denominador común: la volcánica Administración Trump, que no se privó en febrero de pretender la anexión de la Groenlandia danesa, al riesgo incluso de romper la OTAN.

“El liderazgo político en el mundo se ha erosionado en términos de calidad. Uno mira 50, 60 u 80 años para atrás y puede comparar niveles de liderazgo muy diferentes”, nos dice con perspectiva histórica Mariano Turzi.

Un día, escuchamos a Marco Rubio explicar que EEUU decidió acompañar a Israel y atacar a Irán de manera “preventiva” porque tenía información de que Teherán lanzaría el primer ataque. Al día siguiente, el propio secretario de Estado dijo exactamente lo contrario.

El presidente Donald Trump justificó el ataque en la “inminente” fabricación de la bomba nuclear de parte de Irán. El argentino Mariano Grossi, jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), muy respetado en Washington, desmintió que los iraníes estuvieran cerca de lograrlo. Todos recordaron el caso de las armas de “destrucción masiva” atribuidas a Saddam Hussein en 2003.

En la guerra, la verdad es una víctima segura. Pero estos meses de enero y febrero le dejan al mundo una conclusión casi indiscutible: el mundo está absorbido por una dinámica impredecible de caos, con consecuencias económicas que ya se sienten en nuestro país. Cuando pierda fuerza, demandará pensar en un nuevo orden, que construya y persista por décadas de verdad.



