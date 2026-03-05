El fortalecimiento de las organizaciones de derechos de las mujeres impulsa las ganancias económicas

ACRA/BUENOS AIRES/COLOMBO – En todo el Sur Global, dolorosas medidas de austeridad, como límites a las prestaciones, congelación de salarios y recortes de subsidios, han seguido a los recientes recortes de la ayuda exterior por parte de los gobiernos donantes. Este giro político ha tenido un impacto especialmente dramático en las mujeres —costándoles empleos, servicios y protecciones— y está causando penurias económicas generalizadas en muchos países en desarrollo.

En este contexto de miopía, el lema del Día Internacional de la Mujer de este año, “Dar para ganar”, nos recuerda que invertir en las mujeres genera rendimientos extraordinarios. Como dijo una vez el ex presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick: “La igualdad de género es lo correcto. Y también es una economía inteligente”.

Los presupuestos nunca son neutrales: las opciones políticas, desde el apoyo a las industrias extractivas hasta el debilitamiento de los sistemas de salud, pueden erosionar los medios de vida de las mujeres, aumentar la carga del trabajo de cuidados no remunerado y elevar las tasas de pobreza. Hoy en día, 708 millones de mujeres están fuera de la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado, lo que refleja el fracaso de los responsables políticos a la hora de reconocer o valorar dicho trabajo.

Además, el Fondo Monetario Internacional ha descubierto que el presupuesto con perspectiva de género mejora la asignación de recursos y la transparencia al desviar la financiación de políticas perjudiciales hacia áreas prioritarias como el apoyo a los ingresos de las supervivientes, el cuidado de los niños y la seguridad en el lugar de trabajo. Si los presupuestos nacionales no tienen en cuenta los derechos de las mujeres, los marcos fiscales seguirán creando vulnerabilidades.

Los derechos de las mujeres empiezan por la seguridad física. En 2016, ONU Mujeres estimó que la violencia de género costaba aproximadamente 1,5 billones de dólares al año, o alrededor del 2% del PIB mundial en aquel momento. Solo la violencia infligida por la pareja puede drenar entre el 1,2% y el 3,7% del PIB, más de lo que muchos países gastan en educación. Y el acoso laboral y la violencia contra las mujeres causan 6 billones de dólares en pérdidas globales cada año.

Con las estrategias adecuadas, los responsables políticos pueden frenar estas pérdidas y generar beneficios compartidos. Pero un obstáculo importante es que las organizaciones de derechos de las mujeres —las mejor situadas para abordar la pobreza y la violencia de género— se enfrentan a persistentes brechas de financiación. Cuando los grupos de primera línea pierden el apoyo básico, flexible y plurianual, los esfuerzos de reforma resultan insuficientes.

La concesión de subvenciones a organizaciones que trabajan para desmantelar las barreras al trabajo decente, la participación económica y la igualdad social es una solución probada. Con financiación directa, estos grupos comunitarios de confianza pueden codiseñar proyectos, responder rápidamente a las necesidades emergentes y garantizar que se mantengan los servicios esenciales. Esto es lo que significa “dar para ganar” en la práctica.

Abundan los ejemplos de este tipo de intervenciones. El Fondo de Desarrollo de las Mujeres Africanas apoya a grupos de mujeres rurales del continente para que impugnen el acaparamiento de tierras y creen cooperativas para aumentar sus ingresos. En América Latina y el Caribe, el Fondo de Mujeres del Sur apoya a sindicatos de trabajadoras domésticas y cooperativas generadoras de ingresos para ex reclusas con el fin de mejorar el acceso a los derechos laborales y al empleo decente. El Fondo de Mujeres de Asia complementa los esfuerzos de las trabajadoras migrantes e informales por organizarse en favor de salarios justos y protección social. El Foro Internacional de Mujeres Indígenas financia campañas para defender el territorio indígena, sostener las economías locales y preservar los ecosistemas naturales.

Estos cuatro fondos de mujeres gestionan Leading from the South (LFS), una alianza filantrópica feminista dedicada a aplicar este modelo de base para resolver desafíos que los donantes de ayuda tradicionales suelen pasar por alto. Al ofrecer capital paciente para costes estructurales, LFS refuerza la continuidad, algo esencial para la eficacia filantrópica. Esto permite a las organizaciones locales mirar más allá de las necesidades inmediatas, aprender de las experiencias transfronterizas y convertir los proyectos piloto en políticas.

Para garantizar que la equidad, la protección y la justicia de género estén en el centro de la política económica, los donantes deben reajustar sus inversiones en consecuencia. Esto significa asegurar que las organizaciones de derechos de las mujeres reciban una parte significativa de la financiación asignada para el género en forma de subvenciones plurianuales y flexibles. Actualmente, estas organizaciones reciben mucho menos del 1% de la asistencia oficial para el desarrollo.

Una financiación adecuada y plataformas como LFS pueden facilitar la inversión allí donde más se necesita. Por ejemplo, la inversión en el liderazgo y la autonomía económica de las mujeres indígenas es particularmente importante, dado su papel crítico en la salvaguardia de la biodiversidad y la protección de la tierra para las generaciones futuras.

Para ello, los donantes deberían condicionar sus promesas principales a la asignación de ciertos porcentajes a la financiación básica y a grupos dirigidos por el Sur Global. Los marcos para medir el impacto del presupuesto con perspectiva de género deben incluir indicadores que muestren mejores resultados en la violencia de género, como la utilización de ayudas económicas por parte de las supervivientes y el cumplimiento de la seguridad en los lugares de trabajo.

Los responsables políticos, por su parte, deben centrarse en institucionalizar los presupuestos con perspectiva de género. Todos los ministerios deberían adoptar marcadores presupuestarios que muestren cómo el gasto hace avanzar la igualdad; revisar el impacto del gasto público y asignar una parte significativa de los ingresos fiscales al cierre de la brecha de los cuidados y a la expansión del acceso de las mujeres a los activos. Eso implica categorizar los beneficios para las supervivientes de la violencia doméstica como servicios esenciales.

La justificación económica para aumentar la inversión en las organizaciones de derechos de las mujeres está plenamente consolidada. Según el Banco Mundial, cada dólar gastado en empoderar a las adolescentes en África podría generar un retorno de diez veces en términos de crecimiento. Invertir en los derechos de las mujeres no es caridad; es una forma de dar que genera ganancias extraordinarias para todos.

Anisha Chugh es Directora Ejecutiva de Women’s Fund Asia. Laura Leonelli Morey es Directora Adjunta de Fondo de Mujeres del Sur. Teresa Zapeta Mendoza es Directora Ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas.