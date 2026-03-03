Prepararse para las armas biológicas potenciadas por la IA

No sabemos cuándo golpeará la próxima epidemia o pandemia, ni dónde surgirá la próxima amenaza infecciosa. Pero sí sabemos que la naturaleza de la amenaza evoluciona constantemente. Una de las conclusiones más aleccionadoras de la Conferencia de Seguridad de Múnich de este año fue que la edición genética impulsada por la IA ha reducido radicalmente la barrera para desarrollar armas biológicas de ingeniería genética. Debemos prepararnos para vivir con una incertidumbre aún más profunda sobre si las amenazas infecciosas emergentes son naturales o artificiales, y si han sido liberadas de forma accidental o deliberada.

En una conferencia habitualmente dominada por la geopolítica y la amenaza de los conflictos armados, la perspectiva de armas biológicas desarrolladas por actores no estatales dirigió la conversación hacia el tema descuidado de la seguridad sanitaria mundial. Los responsables políticos se centran ahora en qué capacidades tenemos, y qué capacidades adicionales necesitaremos, para detectar y responder a esta amenaza, como es debido.

Por supuesto, desde el punto de vista de la salud pública, puede resultar irrelevante si un patógeno infeccioso es artificial o se ha liberado deliberadamente. Lo que más importa a quienes nos preocupamos por salvar vidas y proteger la salud es que estemos preparados y seamos capaces de detectar y responder a las amenazas infecciosas dondequiera —y comoquiera— que surjan.

Afortunadamente, desde la pandemia de COVID-19 se han producido algunos progresos en el fortalecimiento de nuestras defensas colectivas contra las amenazas infecciosas. Hace poco menos de un año, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud votaron a favor de adoptar el Acuerdo sobre Pandemias de la OMS y, aunque continúan las negociaciones sobre los detalles más precisos, al menos sabemos que sigue habiendo demanda —si no consenso— de cooperación multilateral en esta cuestión crítica.

Además, Gavi (la organización que dirijo) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias (CEPI) han evolucionado desde el COVID-19. Nuestras organizaciones trabajan ahora de la mano para ayudar a proteger al mundo de las amenazas infecciosas. Los expertos de CEPI analizan el horizonte en busca de riesgos potenciales y proporcionan la combinación adecuada de incentivos para traducir las ideas y la investigación en nuevas vacunas y terapias seguras y eficaces. Y en Gavi, ayudamos a que las vacunas sean accesibles para todos los que las necesitan, actuando como custodios de las reservas de emergencia, proveedores de financiación de choque e inversores catalizadores para la fabricación regional de vacunas.

Estas funciones son bienes públicos mundiales. Son fundamentales para nuestras defensas contra las amenazas infecciosas emergentes. Sin embargo, en un momento en que esas amenazas nunca han sido mayores, el modelo de financiación que sostiene estas funciones críticas se está colapsando a medida que los donantes recortan el gasto en ayuda oficial al desarrollo (AOD) en favor de inversiones en capacidades de defensa tradicionales.

Estos recortes nos ponen a todos en peligro. En todo caso, necesitamos una financiación significativamente mayor para hacer frente a las infecciones emergentes y reemergentes y a las amenazas de bioterrorismo, incluso mediante intervenciones que pueden, y deben, tomarse ahora para reforzar nuestra preparación.

Por ejemplo, existe una necesidad urgente de una coordinación más estrecha entre las estructuras de preparación y respuesta. Lo sé porque una de mis primeras experiencias como Directora Ejecutiva de Gavi fue hacer frente a la emergencia de Mpox en 2024, y porque fui miembro del gabinete en Pakistán durante la respuesta al COVID-19. En ambos casos, quedó claro que solo una respuesta amplia de múltiples partes interesadas sería eficaz.

Pero tales respuestas solo pueden movilizarse de forma oportuna si las partes interesadas pertinentes se han preparado plenamente mediante ejercicios de simulación periódicos. La preparación es un músculo que requiere un ejercicio regular a todos los niveles: nacional, regional e internacional. Nuestros preparativos deben abarcarlo todo, desde las cadenas de suministro de emergencia, la logística y la gestión de existencias hasta las fronteras internacionales y el comercio.

Una segunda necesidad inmediata es un mecanismo de planificación conjunta formal y probado periódicamente para investigadores, financiadores, reguladores y fabricantes. Debemos garantizar no solo que las contramedidas médicas se desarrollen rápidamente, sino que sean probadas, aprobadas, accesibles y escalables a corto plazo. Todo este trabajo requiere mecanismos de financiación específicos. Sin los incentivos adecuados, las inversiones en contramedidas médicas contra amenazas infecciosas de bajo riesgo y altas consecuencias no alcanzarán la escala necesaria.

En tercer lugar, necesitamos urgentemente añadir nuevas competencias al sistema sanitario mundial para cultivar la bio-resiliencia de la IA. Mediante el uso de la IA para la detección y la predicción, podemos aprovechar el potencial de la tecnología para contrarrestar la amenaza que supondrá en manos de actores malintencionados. Dada la tendencia actual a la reducción de las instituciones sanitarias mundiales, esta dimensión adicional no debe olvidarse.

Del mismo modo, debemos seguir centrados en garantizar la disponibilidad de financiación de choque para epidemias y pandemias a gran escala. Con ese fin, Gavi ha establecido recientemente un nuevo instrumento —el Fondo de Primera Respuesta— para proporcionar financiación rápida en caso de brote o emergencia. Este instrumento ya ha desempeñado un papel clave en el rápido despliegue de vacunas contra el Mpox en África.

Pero todavía necesitamos un mecanismo predecible para proporcionar más liquidez para el tipo de despliegue a gran escala de contramedidas médicas que se requeriría en respuesta a una amenaza infecciosa de ingeniería con potencial pandémico. Los bancos multilaterales de desarrollo podrían desempeñar un papel fundamental.

La cuestión de cómo financiamos estas capacidades forma parte de un debate más amplio sobre el papel de la AOD en un mundo cambiante. Tendremos que empezar a pensar en la AOD de dos maneras: como una herramienta para la reducción de la pobreza y el desarrollo económico, y como un medio para financiar bienes públicos y crear resiliencia global. La defensa colectiva de la salud exige una responsabilidad colectiva. Eso significa mejorar nuestra coordinación y establecer un modelo de financiación predecible, sostenible y fiable. Cualquier otra cosa invita al desastre.

