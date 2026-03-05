El nacimiento de la disuasión nuclear europea

PARÍS – El presidente francés, Emmanuel Macron, acaba de pronunciar lo que podría resultar ser el discurso sobre seguridad europea más trascendental desde el fin de la Guerra Fría. Extrayendo lecciones del largo ciclo de conflictos que comenzó hace cuatro años en Ucrania, Macron anunció cambios de gran alcance en la doctrina nuclear de Francia y dio a conocer un nuevo marco de cooperación nuclear con aliados europeos clave.

“Para ser libre, hay que ser temido”. Con esa impactante máxima, Macron expuso una visión que denomina “disuasión avanzada”, la cual redibujaría el mapa estratégico de Europa. El paraguas nuclear de Francia, confinado durante mucho tiempo por doctrina a la defensa de intereses estrictamente nacionales, se extenderá ahora a una parte significativa del continente europeo.

El diagnóstico que impulsa este cambio es crudo. Europa se enfrenta a una convergencia de amenazas en sus fronteras, agravada por lo que Macron describió diplomáticamente como “un reordenamiento de las prioridades estadounidenses y un fuerte incentivo para que Europa asuma una responsabilidad más directa sobre su propia seguridad”. Al mismo tiempo, Macron subrayó que la nueva doctrina no va dirigida contra Estados Unidos; más bien, complementa el pivote estratégico de EE. UU. hacia el Indo-Pacífico.

Macron advirtió que el propio terreno estratégico de Europa ha evolucionado de formas peligrosas. “Estamos siendo testigos tanto de un mayor riesgo de que los conflictos crucen el umbral nuclear”, observó, “como, al mismo tiempo, de una intensificación del conflicto por debajo de ese umbral”. Esta proliferación de la confrontación subnuclear, argumenta Macron, hace que la escalada nuclear sea más probable. “¿No hemos visto en los últimos meses salvas de misiles impactando contra potencias con armas nucleares o estados que poseen armas nucleares? Europa podría encontrarse algún día en una posición similar”.

La nueva doctrina de Macron se basa en una idea central: las fuerzas nucleares y convencionales son profundamente interdependientes y sirven a la misma misión: disuadir a cualquier adversario de utilizar la fuerza contra los intereses vitales de Francia. “Para ser fuertes en nuestra disuasión nuclear, debemos ser fuertes en nuestras capacidades convencionales en todas sus dimensiones”. Este es el significado del “épaulement” (“apuntalamiento” o “respaldo”) que ahora se espera que proporcionen los aliados europeos para que la disuasión francesa pueda extenderse de forma creíble al continente.

La “disuasión avanzada” reconoce que las armas nucleares no pueden defender cada metro cuadrado del territorio aliado. Hay espacios —geográfica, política y estratégicamente— donde el uso de armas atómicas simplemente no es creíble. Bajo la doctrina tradicional francesa de “anti-ciudades”, la amenaza última es un ataque de represalia contra los centros de población de un adversario. Pero ¿qué ocurre cuando un actor hostil opera en una zona donde la represalia nuclear sería desproporcionada o contraproducente?

La Guerra Fría ofrece una ilustración de manual. Berlín Occidental, encerrado dentro del territorio de Alemania Oriental, no podía defenderse con armas nucleares sin destruirlo. La solución fue inundar la ciudad con soldados de la OTAN, convirtiendo cualquier ataque soviético en un detonante automático de una guerra a gran escala. Este fue el “despliegue” del presidente John F. Kennedy en respuesta a la crisis de Berlín de 1961 (la propia respuesta de Alemania Oriental fue construir el Muro de Berlín).

En 2026, las costuras vulnerables de Europa corren a lo largo de los Estados bálticos y el corredor de Suwałki entre Polonia y Lituania, que limita con el enclave ruso de Kaliningrado. Defender estos espacios requiere fuerzas convencionales robustas capaces de disuadir la agresión en zonas donde el uso de armas nucleares es inverosímil.

Bajo el nuevo marco, Francia conservaría el pleno control soberano sobre su arsenal nuclear y la autoridad de lanzamiento, y podría desplegar bombarderos estratégicos en el territorio de los aliados europeos. “Nuestros intereses, si bien abarcan la Francia metropolitana y de ultramar, no pueden reducirse al mero contorno de nuestras fronteras nacionales”, según Macron.

Los países designados como socios incluyen al Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca. El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega declaró al día siguiente que su país estaba “dispuesto a discutir” su adhesión al marco de trabajo.

El trato es sencillo: Francia amplía su protección nuclear, “previendo el despliegue, bajo ciertas circunstancias, de elementos de fuerzas estratégicas en suelo aliado”. A cambio, sus socios asumen la carga no nuclear: inteligencia, vigilancia, detección de lanzamientos nucleares y las capacidades convencionales esenciales para defender los flancos más expuestos de Europa.

El beneficio estratégico de dispersar fuerzas con capacidad nuclear por todo el continente es doble. En primer lugar, proporciona a la disuasión europea una profundidad estratégica que un país del tamaño de Francia simplemente no puede lograr por sí solo. En segundo lugar, lo que Macron asemeja a un “archipiélago de fuerza” complica enormemente el cálculo de cualquier adversario.

Macron también anunció un incremento no revelado en el número de ojivas, que se espera aumente de unas 300 estimadas en 50-100 adicionales; lo suficiente para equipar a los dos nuevos escuadrones Rafale asignados a la reactivada base aérea estratégica de Luxeuil, que entrará en funcionamiento en 2032.

Las reacciones al anuncio de Macron desde las capitales europeas fueron rápidas y entusiastas. El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció que él y Macron habían establecido “un grupo de dirección nuclear de alto nivel”, que incluye la participación alemana en ejercicios nucleares franceses. El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que “nos estamos armando junto con nuestros amigos para que nuestros enemigos nunca se atrevan a atacarnos”.

En el frente interno, la reacción fue notablemente benigna. Los líderes políticos que habitualmente se oponen a Macron de forma reflexiva —desde Jean-Luc Mélenchon en la extrema izquierda hasta Marion Maréchal, nieta de Jean-Marie Le Pen, en la extrema derecha— se mostraron a favor.

El discurso de Macron marca el comienzo de una nueva era estratégica para Europa. Francia ofrece su escudo nuclear. Sus aliados aportan músculo convencional, capacidad de inteligencia y profundidad territorial para que ese escudo sea creíble en todo el continente.

Queda por ver si la “disuasión avanzada” resultará tan robusta en la práctica como suena en la teoría. Los desafíos son formidables: sensibilidades de soberanía, complejidades de mando y control, y el riesgo siempre presente de que los compromisos de disuasión extendida sean puestos a prueba por adversarios que busquen fisuras.

No obstante, se trata de un momento de ruptura. Por primera vez desde la Guerra Fría, Europa está construyendo una estrategia nuclear que pertenece plenamente a los europeos. La era de la dependencia estratégica está llegando a su fin.

Antony Dabila es investigador en el CEVIPOF de Sciences Po.