Tras ser obligado a dejar el Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio será el nuevo procurador del Tesoro

Tras ser obligado a dejar su puesto como viceministro de Justicia, Sebastián Amerio se convertirá en el nuevo procurador del Tesoro en reemplazo de Santiago Castro Videla.

Considerado un integrante del círculo íntimo de Santiago Caputo, Amerio se enteró el jueves en vivo que debía abandonar su cargo en Justicia. La decisión fue tomada por Karina Milei, quien busca disminuir el poder del influyente asesor presidencial en la administración de su hermano, colocando figuras que le sean leales en puestos claves.

Con el aval de Karina y los Menem, Mahiques llegó a Justicia y quedó expuesta la interna con Caputo

La secretaria general de la Presidencia logró nombrar un nuevo tándem judicial integrado por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, quien ocupará el lugar de Amerio. Su elección no fue casual, porque el flamante viceministro de Justicia responde directamente a Eduardo y Martín Menem, los primos que, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, forman parte del grupo que lidera la hermana del presidente.

De acuerdo a NA, Karina Milei considera que Santiago Caputo es necesario en la administración de su hermano, pero busca limitar su poder e influencia.

La hermana del presidente vio fortalecida su posición en la interna libertaria tras el triunfo de LLA en las elecciones 2025. Desde ese momento, aprovechó a colocar a funcionarios que le responden, como Adorni, de ministro coordinador, y aprobó que Diego Santilli, el exlegislador del PRO, se haga cargo del Ministerio del Interior.

En la Casa Rosada, según NA, habían predicho que “post octubre se ordena. Hay que esperar”, en referencia a los planes de Karina Milei para consolidar su poder interno si su estrategia electoral triunfaba.

Juan Bautista Mahiques asumió como nuevo ministro de Justicia

Juan Bautista Mahiques se hizo cargo del Ministerio de Justicia este viernes 5 de marzo y tomó una fuerte decisión. “Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, remarcó el funcionario en declaraciones al canal A24. El funcionario quiere tener funcionarios propios y leales, le revelaron fuentes oficiales a NA.

En su cuenta oficial de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Juan Bautista Mahiques tomó el mando en Justicia y pidió una renuncia masiva de funcionarios

Según el flamante funcionario, “la Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

Finalmente, le agradeció a Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”, y a su predecesor en el cargo, Mariano Cúneo Libarona: “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.

