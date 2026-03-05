jueves 05 de marzo de 2026
POLITICA
GOBIERNO

Javier Milei toma juramento al nuevo Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

El Presidente participa de la ceremonia donde se le tomará juramento a nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúnero Libarona.

