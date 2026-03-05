POLITICA GOBIERNO Javier Milei toma juramento al nuevo Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques El Presidente participa de la ceremonia donde se le tomará juramento a nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúnero Libarona. Hoy 11:47 El presidente, Javier Milei participa de la ceremonia donde se le tomará juramento a nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúnero Libarona. También te puede interesar Sueldos en Corrientes: el Gobierno oficializó un aumento del 6% y elevó la Ayuda Escolar UNC: docentes universitarios paran por una semana y se encaminan a una medida "por tiempo indeterminado" Día 816: ¿Por qué los empresarios aplauden a su verdugo? El Gobierno refuerza su estrategia judicial: Mahiques asume este jueves como ministro de Justicia En esta Nota Mahiques Milei