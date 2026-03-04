Las definiciones de Juan Bautista Mahiques: la Mesa Judicial, Cristina Kirchner y la sombra de Angelici en Comodoro Py

La designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, no sorprendió en los pasillos tribunales: su nombre circulaba desde hacía tiempo por su paso como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Mauricio Macri y por su rol como Fiscal General de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, con vínculos tejidos en Comodoro Py y llegada a sectores gravitantes del radicalismo porteño, desembarca en el gabinete con una red de contactos construida en años de exposición política y judicial.

Aquella trayectoria quedó condensada en una entrevista extensa con el periodista Jorge Fontevecchia en Periodismo Puro, donde abordó sin rodeos los cuestionamientos sobre la llamada “Mesa Judicial” y definió su papel como el de “transmitir el interés del Poder Ejecutivo en que las causas avancen”, rechazando cualquier forma de presión.

Durante ese intercambio, Mahiques negó de manera enfática la existencia de un aparato destinado a condicionar magistrados, aunque admitió que su función implicaba articular el vínculo entre el Gobierno y el Poder Judicial.

La figura de Daniel Angelici, expresidente de Boca Juniors y señalado durante años como operador judicial, apareció inevitablemente en la conversación, y Mahiques no ocultó su cercanía personal. A causa de ello, aclaró en reiteradas oportunidades que ese vínculo no condicionó su desempeño institucional: "Es un amigo, pero eso no significa que intervenga en mis decisiones o que yo sea su delegado en la justicia", sostuvo para diferenciar su autonomía política.

Acerca de las causas que involucran a Cristina Kirchner, Mahiques mantuvo una línea técnica centrada en la celeridad de los procesos. En sus intervenciones públicas, el nuevo ministro evitó los juicios de valor políticos y se concentró en la necesidad de que los juicios lleguen a sentencia firme para garantizar la seguridad jurídica. Considera que la lentitud de Comodoro Py es uno de los principales problemas que afectan la credibilidad institucional del país.

Un punto crítico en su carrera fue la denuncia de la jueza Ana María Figueroa, quien mencionó presiones durante el macrismo en relación con la causa del Memorándum con Irán. Mahiques negó estas acusaciones de manera tajante, calificando los episodios narrados como interpretaciones subjetivas de conversaciones institucionales.

Su designación responde a la renuncia de Cúneo Libarona y busca fortalecer el control institucional

Para el ministro, el diálogo entre el Ejecutivo y los jueces es parte de la dinámica republicana.

La AFI, la reforma acusatoria y el debate sobre la “familia judicial”

La influencia de los servicios de inteligencia en los tribunales fue otro de los ejes que Mahiques buscó despejar con firmeza: “No tengo interacción con los servicios de inteligencia”, aseguró de forma directa al ser consultado por Jorge Fontevecchia sobre el rol de la AFI en los pasillos de Retiro, y sostuvo que la Justicia debe profesionalizarse y erradicar los canales informales de comunicación que, históricamente, contaminaron los expedientes penales.

Asímismo, la visión de Mahiques sobre la Reforma Judicial incluye una aplicación plena del sistema acusatorio en todo el territorio nacional. Según sus lineamientos técnicos, el traspaso de la investigación a los fiscales es la única vía para dotar al sistema de la agilidad que demanda la sociedad.

Sobre su pertenencia a una familia con fuerte presencia en el Poder Judicial, Juan Bautista Mahiques defendió la legitimidad de sus ascensos y los de sus parientes. Su padre, Carlos Mahiques, integra la Cámara Federal de Casación Penal, y su hermano, Ignacio Mahiques, es fiscal. El nuevo ministro argumentó que cada uno construyó su camino de forma independiente y que no existe un "clan" con objetivos corporativos, sino profesionales con vocación técnica.

Quién es Juan Bautista Mahiques, el ministro que construyó poder en la Justicia porteña

La etapa previa a su designación ministerial estuvo marcada por su cargo como Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puesto al que fue designado en 2019 con acuerdo de la Legislatura porteña. A lo largo de su gestión impulsó la política de persecución del narcomenudeo luego del traspaso de esa competencia desde la órbita federal y promovió la implementación del sistema acusatorio en la justicia local, además de reforzar la digitalización.

Antes de ese rol, fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación entre 2016 y 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, donde intervino en procesos disciplinarios y concursos de jueces federales. También integró la comisión de selección y participó en debates sobre remoción de magistrados, en años atravesados por fuertes discusiones sobre la denominada “Mesa Judicial”.

De profesión, abogado egresado de la Universidad del Salvador y especialista en derecho penal, que inició su carrera en el Poder Judicial bonaerense. Es hijo de Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, y hermano del fiscal Ignacio Mahiques, un dato que lo colocó en el centro de debates sobre vínculos familiares en la Justicia.

Tiene vínculos con operadores políticos como Daniel Angelici y Claudio "Chiqui" Tapia de la AFA

Su llegada al Ministerio se formalizó mediante el Decreto 198/2026, publicado en el Boletín Oficial luego de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, en un recambio que volvió a poner el foco sobre el equilibrio entre política y tribunales.

