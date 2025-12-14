Daniel Angelici toma el control de la Legislatura porteña y la relación con las empresas contratistas

A Daniel “el Tano” Angelici solo quedaba el Poder Legislativo para controlar políticamente los tres estamentos estatales de la Ciudad. La Justicia porteña desde hace casi 20 años junto a su amigo el peronista Juan Manuel Olmos. En mayo de este año, el jefe de Gobierno, Jorge Macri le pidió que lo ayude, tras la derrota electoral, a rearmar la política del Gobierno porteño para poder enfocarse de lleno en la gestión.

Angelici fue clave: logró mediar en la relación entre el jefe comunal y su primo, Mauricio Macri; se fue metiendo en casi todas las áreas con la ayuda de uno de sus hombres de mayor confianza, el Procurador porteño y titular de la UCR de la Ciudad, Martín Ocampo, y también sugirió nombres de funcionarios para revisar varias áreas sensibles. Entre ellas, Desarrollo Urbano, Espacio Público y Seguridad, en el área de compras en particular.

A ese rediseño se sumaron los amarillos Ezequiel Sabor y Ezequiel Jarvis, del PRO puro, para la política; mientras que el jefe de Gobierno empoderó como nunca al jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, para la gestión.

Con todo, Jorge Macri decidió que era hora de que “el Tano” también tome el control de la Legislatura porteña y esta semana, tras una ardua negociación, se quedó con la secretaría administrativa de “la casa” donde salen las leyes para la Ciudad. Para ello hace dos semanas el expresidente de Boca le pidió al senador bonaerense del PRO, Christian Gribaudo, quien dejó su banca el 10 de diciembre, que se ocupe de ese cargo estratégico: el que maneja los recursos de “la casa”.

Desde afuera, Ocampo, quien ya fue legislador porteño en múltiples ocasiones y conoce los pasillos de Perú 160, será una suerte de controlador externo. Este combinado “angelicista” se completa con Matías López, quien fue reelecto de manera unánime como vicepresidente primero de la Legislatura porteña. Hombre del ministro del Interior, Diego Santilli, será, dos años más una pieza clave para el engranaje político ante una Legislatura más opositora que la que tuvo que lidiar Jorge Macri sus primeros dos años.

Paralelamente, Silvia Lospennato logró ser la elegida por Jorge Macri para presidir el bloque oficialista Vamos Juntos, que integra también el “lilito” Facundo del Gaiso, quien prefería en ese lugar a Darío “Daro” Nieto, el saliente jefe de bloque y exsecretario privado de Mauricio Macri.

Lospennato es una estudiosa del sistema parlamentario: se pasó estas semanas leyendo y releyendo el reglamento interno de la Legislatura. Viene con el ímpetu de la Cámara baja, pero la Ciudad tiene sus recovecos y sus secretos propios. Fue electa en mayo tras la derrota con el 16% del PRO. Pero, cuando negoció su candidatura, pidió la vicepresidencia primera y dada la resistencia generalizada de los bloques opositores fue descartada. Insistió con presidir la pequeña bancada amarilla y el jefe de Gobierno aceptó.

Pero el problema mayor ya lo tiene fuera de allí: tanto entre los libertarios, en particular Pilar Ramírez, la detestan luego de la campaña de la Ciudad a comienzos de año. Algo similar, o peor aún, ocurre con Horacio Rodríguez Larreta, la exsenadora Guadalupe Tagliaferri y el legislador reelecto Emmanuel Ferrario: Lospennato jugó con todos ellos entre 2022 y 2023 y cuando fue reelecta se olvidó de seguir el vínculo. Ellos no olvidan.

Así las cosas, Angelici confía en su poder más el de sus colaboradores para poder sacar leyes para el Ejecutivo de la Ciudad, independientemente de las relaciones de Lospennato.

Para ello, además de su amigo – y socio político – Olmos, también habla con los libertarios que son comandados por la “jefe porteña” Pilar Ramírez, quien lo reconoce como un interlocutor confiable – a diferencia de otros actores porteños -.

Paralelamente, según pudo saber PERFIL, Angelici comenzó a meterse en todos los pliegos de licitación, concesiones y buena parte de la relación con los empresarios contratistas del Gobierno porteño quedaron también bajo su órbita. Todo menos el área de Desarrollo Urbano.

Ese trabajo de relacionamiento lo venía realizando el secretario de Gobierno, Ezequiel Sabor, pero la tarea de gestión, el intento de que el PRO porteño renazca, la relación fluída con los comuneros y el territorio, y el empoderamiento total del “Tano”, cambiaron las cosas hacia futuro.

Con todo, Angelici sigue sosteniendo un bajísimo perfil a pesar del poder inmenso que cosechó este año en la Ciudad. Incluso no quiso ni asomarse cuando entró en crisis con la Justicia Claudio “el Chiqui” Tapia. ¿Le habrá pedido ayuda el mandamás de la AFA?

Con todo, el “Tano” prefiere refugiarse en su pragmatismo: ordenar la política y la relación con el círculo rojo de la Ciudad, generarle cierto nivel de estabilidad institucional a Jorge Macri y sostener sus negocios privados, como un hotel y una bodega en Mendoza, que lo mantienen entretenido y sonriente.