El presidente Javier Milei le tomó juramento este mediodía al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Mahiques es un hombre de la “familia judicial” con extendidos vínculos en el macrismo, con el angelicisimo y con la Asociación del Futbol Argentino (AFA). Lo hizo un día antes de viajar a EE.UU. en donde volverá a desplegar su agenda de alineamiento con Donald Trump.





El Presidente ingresó a la Casa Rosada a penas pocos minutos después de las 11. El nuevo Ministro llegó alrededor de las 11.20. La ceremonia fue breve y tuvo un dato llamativo: en el atril también se ubicó el saliente Mariano Cúneo Libarona a quien tanto el Presidente como Mahiques saludaron afablemente. Una postal poco habitual.

Así fue el momento en que Javier Milei tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo Ministro de Justicia

El clima distendido y hasta casi “familiar” en el que Mahiques asumió formalmente al frente de la cartera ministerial, contrastó con las tensiones que atravesaron en la Casa Rosada tras los movimientos de la Secretaria General, Karina Milei, quien avanzó sobre un área que hasta ayer, era potestad del asesor Santiago Caputo. Un final previsible que estuvo lejos de aplacar las tensiones internas.





Karina ingresó al Salón Blanco, casi al trote y sonriente instantes previos al ingreso de su hermano y del ministro para la jura. En tanto Caputo, nunca se sentó y se ubicó un sector lateral del salón. Un gesto habitual en el asesor cuando se realizan juras ministeriales.



A quienes se los vio distendidos, fueron a los tres Menem. El “clan” que salió victorioso tras el desplazamiento de Cúneo y Sebastián Amerio, desplegó su satisfacción durante la jura. Martín, “Lule” y Shariff, estuvieron presentes para coronar la jugada que comandó Karina con su apoyo. También en el mismo tono, se mostró Santiago Viola, el futuro número 2 del ministerio y hombre de máxima confianza de Karina quien intercambio sonrisas, abrazos e hizo gala de sus vínculos.



La pulseada entre Karina Milei y Santiago Caputo por el ministerio de Justicia



Hubo un breve saludo de Karina con Caputo. Un fuerte y prolongado abrazo de Milei con el asesor, casi a modo de contención. El “triángulo de hierro” ¿se dobló para siempre?





Quien también estuvo presente y desplegó conocimiento de las personas presentes es Carlos “Coco” Mahiques, padre del Ministro y hombre que fue propuesto por Milei para prolongar su acuerdo en la Cámara Federal de Casación Penal, precisamente por consejo de Caputo. Mahiques padre saludó a Milei, a Karina al propio Caputo y a Viola y por momentos pareció a acaparar la escena. Un dato de color: le pidió a su hijo (el flamente ministro) que le saque una foto junto a Karina. Gestos.

Además de presencia de la mayoría de los ministros (Presti, “Toto” Caputo y Santilli estuvieron ausentes), hubo poca presencia del mundillo judicial. Al parecer, se bajó una orden para que no hubiese presencia y no generar suspicacias.



La feroz interna entre la hermana del Presidente y el asesor Caputo, solapó datos claves: la herencia que Milei le dejó a Mahiques en materia de vacantes en juzgados. Se trata de 203 pliegos que se encuentran en evaluación en el plano del Poder Ejecutivo. 157 vacantes en trámites en el Consejo de la Magistratura, y 78 concursos pendientes de resolución. Una verdadera “pesada herencia”. Desde el 2024 no hay nombramientos.



Una gestión que dejó pocos elementos destacables, a lo que se le suma las vacantes de la Corte Suprema, la Procuración General y otros cargos claves.

Sin embargo, hubo lágrimas. La ministra Sandra Pettovello dejó piantar un lagrimón, emocionada por la salida de Cúneo.



La llegada de Mahiques a una cartera clave encierra a su vez, otros desafíos. Se aproxima el aniversario de los 50 años del último golpe de Estado. Bajo su órbita, trabaja la diezmada subsecretaria de DDHH, en medio de rumores de mudanza de la ex Esma.