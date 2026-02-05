Santiago Caputo publicó un análisis geopolítico y advirtió: "Las oportunidades históricas no avisan dos veces"

Este jueves a la madrugada, el asesor estrella del presidente Javier Milei, Santiago Caputo, publicó un extenso y enfático mensaje en redes sociales en el que destacó lo que definió como una oportunidad histórica para la Argentina en el escenario geopolítico global. “Mientras otros países compiten por encajar en el nuevo mapa mundial, Argentina ya está sentada en la mesa”, sostuvo.

En su publicación, Caputo afirmó que el país atraviesa una coyuntura excepcional. “Argentina está frente a una oportunidad que no se repite en generaciones”, escribió, al describir un contexto internacional marcado por “un mundo fragmentado”, con “Estados Unidos reordenando alianzas” y una “nueva prioridad en América Latina”.

Santiago Caputo publicó un mensaje en la red social X en el que analizó la posición argentina en el mapa mundial

Según el asesor presidencial, las principales potencias atraviesan un proceso de reorganización estratégica. “Los grandes bloques de poder están buscando cómo integrarse verticalmente. Hay una búsqueda desesperada de las potencias de minerales, energía, alimentos, etc.”, señaló, antes de subrayar: “Nosotros tenemos todo eso”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Afirman que el acuerdo Mercosur-UE “geopolíticamente no es lo que le gustaría al presidente Milei”

En ese sentido, enumeró una serie de recursos que, a su entender, posicionan a la Argentina de manera privilegiada: “Litio. Gas. Petróleo. Alimentos. Agua. Territorio. Minerales críticos. Clima. Materia gris. Una ubicación estratégica pensando en la seguridad hemisférica”.

Santiago Caputo: "Una tormenta perfecta a nuestro favor"

Caputo remarcó además que, a diferencia de otros momentos históricos, en la actualidad confluyen varios factores favorables. “Hoy existe algo inédito: voluntad política, ventana geopolítica y demanda real”, expresó, y sintetizó ese escenario como “una tormenta perfecta a nuestro favor”.

Argentina firmó un acuerdo estratégico con Estados Unidos sobre minerales críticos

No obstante, el asesor de Milei advirtió sobre los riesgos de no capitalizar ese contexto. “Las oportunidades históricas no avisan dos veces. No se detienen por mezquindades ni por cuestiones de ego. Pasan”, escribió. Y agregó: “Después solo queda explicar por qué no estuvimos a la altura. Otra vez”.

Hacia el final del mensaje, Caputo citó una frase atribuida al inversor estadounidense Warren Buffett: “The real cost of anything is what you give up to get it” (“El verdadero costo de cualquier cosa es lo que renunciás para obtenerla”). En esa línea, concluyó: “El costo de no aprovechar esta oportunidad que nos dio @jmilei es infinito. Porque es quedar afuera del nuevo orden mundial”.

NG / LT