Juan Bautista Mahiques tomó el mando en Justicia y pidió una renuncia masiva de funcionarios

Se terminó la era de Mariano Cúneo Libarona y empezó el tiempo de Juan Bautista Mahiques. El nuevo ministro de Justicia asumió este miércoles junto a Santiago Viola, quien ocupará la Secretaría de Justicia, inaugurando una mesa política con el sello de Karina Milei. "El Jefe" decidió meterse de lleno en los asuntos de los tribunales y para eso puso a dos hombres de su máxima confianza a manejar un ministerio que será central para los planes de la Casa Rosada en 2026.

La primera orden de Mahiques fue tajante: les pidió la renuncia a los jefes de casi todos los organismos públicos que dependen de su cartera. Cuatro áreas estratégicas quedaron en la cuerda floja: la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro de Derechos Humanos. Si bien pedir la renuncia no siempre significa aceptarla, la intención del Gobierno es clara: quieren caras nuevas en los lugares donde se maneja información sensible y se controlan los expedientes que más le importan al poder.

La única dependencia que se salvó de la "escoba" oficial, al menos por ahora, fue la Procuración del Tesoro. Al ser el organismo que defiende al Estado en los juicios millonarios, en el Gobierno consideraron que es un área demasiado delicada para tocarla en medio de la transición. Mientras tanto, se rumoreó que el secretario saliente, Sebastián Amerio, podría ser reubicado en otro puesto de relevancia dentro del esquema libertario.

Un punto clave de esta renovación es el cambio en la Inspección General de Justicia (IGJ). Mahiques ya le solicitó la renuncia a Daniel Vítolo, una movida que impacta directo en la guerra que el Gobierno mantiene con la AFA. La IGJ ya designó “veedores” para que vigilen de cerca los números de la entidad que maneja "Chiqui" Tapia, poniendo el ojo en contratos con firmas extranjeras y en la creación de la Universidad de la AFA.

Desde la Casa Rosada explicaron que estos movimientos son "lógicos" ante la llegada de un nuevo equipo. Un integrante de la mesa política aseguró a Infobae que es responsabilidad del ministro revisar todos los "ravioles" (como llaman en la jerga a las oficinas del Estado) para ver qué cambios son necesarios. Explican que se trata de una necesidad política de tener gente propia en la UIF y la Oficina Anticorrupción, organismos que recientemente ajustaron sus controles sobre el financiamiento de armas y participaron de auditorías internacionales.

La llegada de Santiago Viola también tendrá un efecto inmediato en el Consejo de la Magistratura. Como viceministro de Justicia, Viola se convertirá en el representante del Ejecutivo en el organismo que se encarga de elegir y sancionar a los jueces. Su misión principal será acelerar el nombramiento de magistrados en las más de 300 vacantes que hoy tiene la justicia nacional y federal, un cuello de botella que el Gobierno buscó destrabar para poner en marcha su propia agenda judicial.

La llegada de Mahiques al ministerio se llevó adelante en absoluto secreto durante varias semanas. Tan reservados fueron los encuentros que casi nadie en el Gabinete sabía que el nuevo ministro ya se reunía mano a mano con Karina Milei para diseñar la nueva estructura. De hecho, Javier Milei recién conoció personalmente a Mahiques unas horas antes de la jura en el Salón Blanco, lo que confirma que el armado de la nueva mesa judicial pasó exclusivamente por las manos de la hermana presidencial y el asesor Santiago Caputo.

Justamente Caputo y Viola se encontraron ayer en el primer piso de la Casa Rosada para pulir los detalles de lo que viene. En esa reunión, ambos coincidieron en que la prioridad total del Gobierno será sacar adelante los pliegos de los jueces y fiscales que ya tienen ternas elegidas y que solo requieren una mayoría simple en el Senado. La idea es no perder tiempo en discusiones y empezar a llenar los despachos vacíos de los tribunales con los nombres que ya están en carrera.

Lo que sí quedó descartado por ahora es cualquier intento de avanzar con los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General o el Defensor del Pueblo. Como esas designaciones necesitan dos tercios de los votos en el Senado, Mahiques y Viola prefirieron concentrar sus energías en lo que es posible cumplir en el corto plazo. La estrategia será ir de menor a mayor: primero cubrir la mayor cantidad de vacantes en la justicia federal y después ver si el clima político permite dar las batallas por los cargos más altos del país.

