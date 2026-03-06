Javier Milei viaja a Estados Unidos para una cumbre con Donald Trump mientras escala la guerra en Medio Oriente

El presidente Javier Milei iniciará este viernes un nuevo viaje oficial a Estados Unidos —el número 16 desde que asumió— con escalas en Miami y Nueva York, antes de continuar hacia Chile. La agenda incluirá reuniones políticas, contactos con empresarios y actividades diplomáticas, en un contexto marcado por la escalada bélica en Medio Oriente, recientes cambios en el Gabinete y movimientos en la política exterior del Gobierno.

La primera parada será Miami. Allí el jefe de Estado participará de una cumbre que reunirá a dirigentes latinoamericanos cercanos a Washington. En ese marco también prevé encuentros con referentes políticos y económicos vinculados al presidente estadounidense Donald Trump.

El encuentro tendrá lugar en un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas y por el fortalecimiento del vínculo político entre Argentina y la actual administración republicana en Washington.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó el miércoles que la cumbre denominada “Escudo de las Américas” busca “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad”. Durante el anuncio oficial, la funcionaria detalló que participarán delegaciones de doce países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago, Paraguay y Guyana.

Mientras se desarrolla la gira presidencial, otro miembro del Gabinete ya se encuentra en territorio estadounidense. El ministro de Defensa, Carlos Presti, participa de una reunión hemisférica sobre seguridad convocada por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Delegaciones de alrededor de quince países analizarán allí los principales desafíos estratégicos del continente y eventuales mecanismos de cooperación militar.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, en el 250° aniversario de creación del Ejército de Estados Unidos

El funcionario argentino también mantiene encuentros bilaterales con autoridades del Pentágono en un contexto internacional marcado por la escalada militar en Medio Oriente y por la alineación política del gobierno de Javier Milei con Washington.

Inversiones: Javier Milei inaugura la “Argentina Week” en Nueva York

Tras su paso por Florida, el mandatario continuará viaje hacia Nueva York. En esa ciudad encabezará la apertura de “Argentina Week”, un foro orientado a promover inversiones y establecer vínculos con fondos y empresarios interesados en áreas estratégicas de la economía argentina, entre ellas energía, tecnología, minería y agroindustria. Para esa etapa del viaje, el Presidente amplió la delegación e invitó a una decena de gobernadores.

La agenda en Manhattan incluirá reuniones con inversores y representantes del sistema financiero internacional. Esa instancia busca reforzar la estrategia oficial destinada a captar capital extranjero y consolidar la relación con el mercado estadounidense.

La "Argentina Week" 2026 se realizará en Nueva York entre el 9 y el 11 de marzo

Luego de completar las actividades en Estados Unidos, Milei viajará a Chile. Allí participará de actos institucionales vinculados a la asunción del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast. Durante la visita también mantendrá reuniones con autoridades del país trasandino y con dirigentes regionales que asistirán a la ceremonia.

Al regresar a la Argentina, el jefe de Estado prevé trasladarse a San Miguel de Tucumán, en el marco de una serie de recorridas por distintas provincias que el Gobierno denomina “tour de la gratitud”, iniciativa que apunta a reforzar la relación política con los distritos del interior.

Cambios en el Gabinete antes de la gira

Antes de emprender este nuevo viaje, Milei encabezó una actividad institucional en la Casa Rosada. Este jueves tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona. El relevo implicó un movimiento significativo dentro del gabinete nacional.

La ceremonia de jura de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia

La designación de Mahiques se formalizó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. La jura se realizó en el Salón Blanco de la sede gubernamental. El funcionario ocupaba hasta ahora el cargo de fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y desde ahora conducirá una de las áreas más sensibles del Ejecutivo.

La gira internacional también ocurre pocos días después de que el Presidente recibiera en la Quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. Ese encuentro reforzó la sintonía política entre ambos países y funcionó como antesala diplomática del viaje presidencial.

